13. Zehlendorfer Weihnachtsmarkt

Am 29. November um 18.30 Uhr eröffnete Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg offiziell den diesjährigen Zehlendorfer Weihnachtsmarkt. Stimmungsvoll begleitet wird das Programm von der Band „4up“. Entlang des Teltower Damms lädt der festlich beleuchtete Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember zum Verweilen und Genießen weihnachtlicher Köstlichkeiten ein.

Seit dem 25. November erstrahlt der traditionelle Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus Zehlendorf entlang der Dorfaue wieder in festlichem Glanz. Fünf Wochen lang lockt der Markt mit Eislaufbahn, Glühwein, süßen und herzhaften Leckereien und Kinderattraktionen in gemütlicher Kiezatmosphäre. An den Wochenenden gibt es nachmittags, jeweils ab 16:00 Uhr, ein stimmungsvolles Bühnenprogramm. Neben Grillhütte, Glühwein und Süßwaren haben die Veranstalter auch wieder einige Kinderattraktionen, wie die 20 x 18 m Schlittschuhbahn und die beliebte Kindereisenbahn eingeplant. Auch der Weihnachtsmann kommt vorbei, um Geschichten vorzulesen. Das Highlight bildet wieder die große Schlittschuhbahn, die Jung und Alt zum Schlittschuhfahren unter Bäumen einlädt. Bei der Auswahl der Kunsteisbahn wurde auf eine energiesparende Variante geachtet. Für 2,50 Euro am Tag können in weihnachtlicher Atmosphäre Runden gedreht werden. Von Schulklassen und Kitas kann die Kunsteisbahn vormittags in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14.00 Uhr, nach vorheriger Anmeldung, zu einem Sonderpreis genutzt werden. Eigene Schlittschuhe können mitgebracht werden. Je nach Verfügbarkeit können Schlittschuhe auch vor Ort ausgeliehen werden.

Foto: Redaktion