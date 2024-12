Modernisierte Ausbildungswerkstatt am BER eingeweiht 

Lernen in einer praxis- und zukunftsorientierten Umgebung: Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH hat am 2. Dezember am Flughafen BER ihre modernisierte Ausbildungswerkstatt offiziell eingeweiht. Dort erwerben derzeit mehr als 40 Auszubildende praktische Fähigkeiten in fünf technischen Berufen am BER.

Dazu gehören die Ausbildungen zu Industriemechaniker, Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bzw. Elektroniker für Informations- und Systemtechnik. Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Die Flughafengesellschaft bietet jungen Menschen eine fundierte und praxisnahe Ausbildung. Mit der neuen Werkstatt stärkt der BER seine Rolle als Ausbildungsbetrieb. Zugleich stellen wir als Flughafengesellschaft eine umfassende Qualifikation von dringend benötigten Fachkräften sicher.“

Die Werkstatt befindet sich im Luftsicherheitsbereich in der Service Area Süd und hat eine Fläche von insgesamt 645 Quadratmetern. Junge Menschen werden dort an modernsten technischen Geräten ausgebildet, darunter an CNC-Maschinen (Computer-Numerical-Control-Maschinen), einer Wasserstrahlschneidanlage, einer Lasergravurmaschine, 3D-Druckern oder Gewindeschneidarmen. Auf 136 Quadratmetern entstand eine hochmoderne Schweißwerkstatt mit zentraler Schweißgasversorgung und Absaugvorrichtungen, damit Auszubildende die verschiedenen Schweißverfahren sicher erlernen können.

Die Werkstatt ist energieeffizient und ergonomisch entsprechend dem aktuellen Stand der Technik gestaltet. Sie wurde mit interaktiven Schulungstools ausgestattet. Bewerbungen für einen technischen Ausbildungsberuf bei der Flughafengesellschaft mit Ausbildungsbeginn im Sommer 2025 sind noch möglich. Alle Angebote für Schülerinnen und Schüler sind in der Jobbörse der Flughafengesellschaft aufgelistet.

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH