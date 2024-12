Teltower und Kleinmachnower Schulen ausgezeichnet

Rund 60 Schulen aus ganz Brandenburg haben am ersten Kreativwettbewerb „Unsere Schule lebt“ des Bildungsministeriums (MBJS) teilgenommen. Am 2. Dezember haben Bildungsminister Steffen Freiberg und Staatssekretärin Claudia Zinke die Preisträger in allen Schulformen ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehören auch die Teltower Grace-Hopper-Gesamtschule und die Kleinamchnower Schule am Schleusenweg.

Das MBJS hat den Kreativwettbewerb „Unsere Schule lebt“ als neues Beteiligungsangebot innerhalb der Lehrkräftewerbekampagne „Lehren.Leben.Brandenburg.“ entwickelt. Die Aufgabe: Schülerinnen und Schüler zeigen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, was ihre Schule besonders macht – zum Beispiel mit einem Kurzfilm, einem Poster, einem Song, einem Theaterwerk oder einer Fotostory. Die Schulen nutzten die Chance, um darzustellen, wie vielseitig und einzigartig ihre Schulgemeinschaft ist und warum Lehrkräfte sich für Schulen im Land Brandenburg bewerben sollten. Rund 60 Schulen aller Formen haben Beiträge eingereicht: 25 Grundschulen, acht Schulen mit sonderpädagogischen Schwerpunkten, zwei Oberschulen, zwei Gesamtschulen, 17 Gymnasien, zwei Berufliche Schulen und eine Schule des zweiten Bildungswegs. Eine Jury bewertete alle Beiträge. Die erfolgreichen Schulen im Kreativwettbewerb wurden in der Brandenburger Landesvertretung in Berlin mit Urkunden und je 1.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet. Bildungsminister Steffen Freiberg: „Unsere Schulen in Brandenburg sind lebendig – das zeigt jedes einzelne Projekt im Wettbewerb ‚Unsere Schule lebt‘. Mit ihm hat das MBJS den Schulen einen Raum für Ideen, Visionen und Kreativität geboten, um zu zeigen, was Schulgemeinschaften stark macht. Ich bin beeindruckt von den Beiträgen der Schülerinnen und Schülern und ich danke den Schulleitungen und Lehrkräften, die sie dabei mit Herz und Engagement unterstützt haben. Gemeinsam prägen sie all das, was Schule ausmacht.“

Preisträger im Kreativwettbewerb „Unsere Schule lebt“ 2024

Ein Video-Zusammenschnitt der ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge ist auf dem YouTube-Kanal des MBJS zu sehen.