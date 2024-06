Teltower Forum – Die distanzierte Mitte

Die Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg lädt am 13 Juni. zu einer Podiumsdiskussion in den Ernst-von-Stubenrauch-Saal im Teltower Rathaus ein. Zum Thema „Die distanzierte Mitte – Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland“ sprechen zwischen 19:00 und 21:00 Uhr Martin Bindeman, Dr. Hannes Delto, Sebastian Rüter MdL und Urban Überschär.

In Deutschland hat die Zahl der Menschen mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild stark zugenommen. Zu diesem Befund kommt die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Zugleich bieten Unsicherheiten und Verteilungskonflikte das Einfallstor für antidemokratische Positionen und rechtsextreme Ideologien. Die Demokratie, ihre Grundprinzipien, Abläufe und Institutionen werden von einigen zunehmend mit Distanz betrachtet.

Die Studie beleuchtet rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen und Hintergründe. Über allem steht die Frage: Was kann getan werden, um die Ursachen antidemokratischer Einstellungen zu beseitigen?

Im Rahmen der Veranstaltung werden folgende Gäste anwesend sein:

Martin Bindemann – Diakon der Evangelischen Kirchengemeinde St. Andreas in Teltow

Dr. Hannes Delto – Mitautor der Mitte-Studie

Sebastian Rüter MdL – Landtagsabgeordneter für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal

Urban Überschär – Leiter des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung

Die Veranstaltungsanmeldung erfolgt online. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Foto: Redaktion