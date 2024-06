Bündnisgrüne nominieren Alexandra Pichl als Bürgermeisterkandidatin für Kleinmachnow

Die Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kleinmachnow haben am 12. Juni in ihrer Sitzung in den Neuen Kammerspielen Alexandra Pichl einstimmig als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 26. Januar 2025 aufgestellt.



„Alexandra Pichl hat unser Vertrauen und unsere volle Unterstützung für die Bürgermeisterwahl erhalten“, erklärt der Vorsitzende des Ortsverbandes, Norbert Schellberg. „Die Mitglieder der Grünen freuen sich auf den Wahlkampf mit ihr und für sie. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem unermüdlichen Einsatz für Umwelt- und Klimaschutz sowie soziale Gerechtigkeit, ist sie die ideale Kandidatin, um Kleinmachnow in eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu führen. Sie ist eine engagierte, fachkundige, pragmatische und durchsetzungsstarke Politikerin, mit guten Verbindungen zur Landes-, Bundes- und EU-Ebene“, lobt Schellberg die Kandidatin. Pichl beweise täglich in komplizierten politischen Auseinandersetzungen in der Brandenburger Regierungskoalition ihr Verhandlungsgeschick und ihre Kompromissfähigkeit. „Mit ihrem offenen Ohr für die Sorgen und Wünsche der Menschen im Ort ist sie schon jetzt geschätzt, was gerade wieder an ihrem grandiosen Ergebnis bei der Kommunalwahl deutlich wurde“, erklärt Schellberg.

Alexandra Pichl betont nach ihrer Wahl: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Mitglieder und freue mich darauf, in den kommenden Monaten mit allen Kleinmachnowerinnen und Kleinmachnowern ins Gespräch zu kommen. Ich will die Themen, die Kleinmachnow bewegen, gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern angehen.“

Die Grünenpolitikerin will sich unter anderem für eine effiziente, transparente und bürgernahe Gemeindeverwaltung einsetzen. Mit einem soliden Haushalt sollen Spielräume für Zukunftsinvestitionen in den Erhalt und die nachhaltige Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur geschaffen werden. Investitionen sollen aber vor allem in die gute Bildung und Betreuung unserer Kinder im Ort gehen. „Ich will, dass Kleinmachnow trotz der älter werdenden Gesellschaft, die familien- und kinderfreundlichste Kommune Brandenburgs wird“, erklärt Pichl.

Die 45-jährige ist Mutter zweier Kinder, in Kleinmachnow aufgewachsen und fest in der Region verankert. Ihre Familie lebt seit den 1950er Jahren in der Gemeinde, die zu DDR-Zeiten durch die Mauer von Berlin abgeschnitten war. Sie ist seit 2019 Landesvorsitzende der Brandenburger Bündnisgrünen und seit über fünf Jahre als Gemeindevertreterin in der Kommunalpolitik von Kleinmachnow aktiv. Im Falle eines Wahlsieges wird sie ihr Amt als Parteivorsitzende „schweren Herzens“ niederlegen und sich voll und ganz Kleinmachnow als neue Bürgermeisterin widmen, kündigte Pichl an.

Die Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow findet am 26. Januar 2025 statt. Bis dahin wird sich Alexandra Pichl in zahlreichen Veranstaltungen und Dialogen mit den Bürgerinnen und Bürgern über ihre Vorstellungen und Visionen für Kleinmachnow austauschen.

Foto: Jelle Siemer