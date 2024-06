Wahlausschuss bestätigt Ergebnis der Kommunalwahl in Stahnsdorf

Am 12. Juni, bestätigte der Wahlausschuss der Gemeinde Stahnsdorf das vorläufige Endergebnis der Wahlen zur Gemeindevertretung 2024 sowie zu den Ortsbeiräten in Güterfelde, Schenkenhorst und Sputendorf.



Die Ergebnisse sowie die gewählten Mandatsträgerinnen und -träger werden aller Voraussicht nach in der letzten Juniwoche im Amtsblatt für die Gemeinde Stahnsdorf bekanntgemacht.



Die Gemeindevertretung Stahnsdorf konstituiert sich gemäß dem Sitzungsplan am 27. Juni 2024 in neuer Zusammensetzung. Bei den drei Ortsbeiräten ist dies erst Anfang Juli 2024 der Fall, genauer in der 28. Kalenderwoche.

Sitzverteilung Gemeindevertretung Stahnsdorf (Stand: 09.06.2024) ─ Reihenfolge alphabetisch

Wahlvorschlagsträger Sitze GV gemäß Wahl 2024 /

prozentuales Stimmergebnis Sitze GV gemäß Wahl 2019 /

prozentuales Stimmergebnis AfD 4 Sitze

13,2 % 2 Sitze

8,6 % Bündnis 90 / Die Grünen 3 Sitze

10,0 % 4 Sitze

15,7 % Bürger für Bürger 7 Sitze

26,4 % 8 Sitze

28,5 % CDU 7 Sitze

24,6 % 5 Sitze

16,9 % Die Linke 2 Sitze

5,4 % 2 Sitze

7,0 % FDP 1 Sitz

5,1 % 2 Sitze

5,4 % SPD 3 Sitze

10,9 % 3 Sitze

10,3 % Wir Vier 1 Sitz

4,4 % 2 Sitze

7,5 %

Fotos und Grafik: Gemeinde Stahnsdorf