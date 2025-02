49ers geben 20 Punkte-Führung her

Am 17. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB konnten die TKS 49ers leider nicht auf den Heimspielsieg gegen Paderborn aufbauen und verloren auswärts in Essen mit 76:75 (38:46). Nachdem man zwischenzeitlich mit 20 Punkten führte, kämpften sich die Miners Stück für Stück zurück ins Spiel und entschieden drei Sekunden vor Schluss das Spiel für sich. Somit befinden sich die 49ers weiterhin auf dem 11. Tabellenplatz.

Nach dem überraschenden Sieg gegen Paderborn in der Vorwoche war die Motivation der TKS 49ers hoch, das Momentum mit ins Auswärtsspiel gegen die ETB Miners Essen zu nehmen. Die Mannschaft von Headcoach Dorian Coppola begann das Spiel stark und zeigte von Anfang an, dass sie den Erfolg fortsetzen wollten. Zu Beginn der Partie dominierten die 49ers sowohl offensiv als auch defensiv. Besonders beeindruckend war die hohe Trefferquote von außen, während man gleichzeitig die Essener in der Verteidigung zu schwierigen Würfen zwang. Mit einer überragenden Leistung führten die 49ers nach den ersten zehn Minuten deutlich mit 30:10. Im zweiten Viertel jedoch verlor das Team den Faden. Die defensive Stabilität der ersten zehn Minuten konnte nicht aufrechterhalten werden, und vor allem Dion Braimoh erwies sich als schwer zu stoppen. Der Essener Forward traf im zweiten Viertel drei Dreier, was dazu führte, dass die TKS-Führung auf 46:38 verkürzt wurde. Braimoh wurde später mit 24 Punkten zum Topscorer des Spiels. In der zweiten Halbzeit fanden die 49ers in der Defensive wieder zu ihrer gewohnten Stabilität zurück. Doch offensiv hatte man Schwierigkeiten, eine Lösung gegen die Zonenverteidigung der Essener zu finden. Besonders problematisch war die Foulbelastung von Yannick Hildebrandt und Andrii Kozhemiakin. Beide, die mit 17 beziehungsweise 23 Punkten die besten Scorer der 49ers waren, hatten immer wieder mit Foulproblemen zu kämpfen und foulten sich schließlich im vierten Viertel aus. Die Essener glichen das Spiel zunehmend aus und übernahmen im letzten Abschnitt erstmals die Führung. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel auf Augenhöhe, in dem jeder Punkt zählte. Drei Sekunden vor dem Ende stand dann Essens Dzemal Selimovic an der Freiwurflinie und hatte die Chance, das Spiel zu entscheiden. Er verwandelte nur einen von zwei Freiwürfen, aber führte somit seine Mannschaft zum 76:75-Erfolg.

Nächste Woche steht ein weiteres Auswärtsspiel für die TKS 49ers an, dann bei den Kangaroos in Iserlohn.Für TKS spielten: Kozhemiakin (23 Punkte), Hildebrandt (17), Hampl (12), Teucher (9), Müller (8), Wagner (3), Kamenov (3), Stegmann, Soyk.

Foto: Fotofuzzi/TKS 49ers