Putzaktion auf dem Ruhlsdorfer Gutsfriedhof

Der Teltower Ortsteil Ruhlsdorf feiert in diesem Jahr sein 725-jähriges Bestehen. Das ist nicht nur Grund zum Feiern, es sollen auch historische Orte wieder ins Bewusstsein der Einwohnerinnen und Einwohner gehoben werden.

Konkret geht es in einem ersten Schritt um den verwunschenen ehemaligen Gutsfriedhof. Das verwilderte Gelände soll in einer gemeinsamen Pflege- und Aufräumaktion wieder sichtbar gemacht werden. Wer am 10. und 24. Februar mit anpackt, den erwarten überraschende und spannende Entdeckungen. Alte Grabsteine und Wegeverbindungen sollen wieder erlebbar werden. Helferinnen und Helfer sind an beiden Tagen herzlich willkommen!

Aktionstermine:

Samstag, 10. Februar 2024, 10:00 bis 15:00 Uhr

Samstag, 24. Februar 2024, 10:00 bis 15:00 Uhr

Der ehemalige Gutsfriedhof sowie der Ruhlsdorfer Eiskeller, ein wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammender runder Eisraum von 3 Metern Durchmesser mit Kugelgewölbe, gehören zu den Sehenswürdigkeiten Ruhlsdorfs. Der Eiskeller wurde in die Liste der Denkmale des Landkreises aufgenommen, da er neben einem in Potsdam (nahe des Marmorpalais) der einzig erhaltene Eiskeller in der Region ist.

Foto: Stadt Teltow