Starker Wochenendverkehr durch Ferienbeginn

Nach Einschätzung des ADAC wird der Verkehr auf den deutschen Autobahnen am ersten Februarwochenende im Vergleich zu den Vorwochen etwas zunehmen. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt beginnen die Winterferien, Bremen, Hamburg und Niedersachsen freuen sich zumindest über ein verlängertes Wochenende.

Die Staugefahr auf Deutschlands Autobahnen ist am ersten Februarwochenende (2. bis 4. Februar) etwas größer als an den Wochenenden zuvor, teilt der ADAC mit. Winterurlauber beherrschen die Straßen. Hinzu kommt, dass es derzeit 899 Autobahnbaustellen in Deutschland gibt. Das sind zwar mehr als in der Vorwoche, insgesamt bleibt die Bautätigkeit der Jahreszeit entsprechend aber eher gering. Vor allem bei hohem Verkehrsaufkommen kann es an Baustellen schon mal länger dauern.

Mit zähfließendem Verkehr und vereinzelten Staus ist vor allem in Richtung Alpen sowie auf den Straßen in die Wintersportgebiete der deutschen Mittelgebirge zu rechnen. Immer mehr Skibegeisterte starten jetzt zu Tages- und Wochenendausflügen oder Kurzurlauben. Schließlich werden auch die Rückreisenden aus den Skigebieten zu Engpässen führen.

Ensprechend der Jahreszeit müssen Autofahrer auf dem gesamten Straßennetz mit witterungsbedingten Behinderungen rechnen. Nicht nur Nebel schränkt die Sicht zum Teil erheblich ein. Auch Wintereinbrüche und sogar Blitzeis sind in dieser Jahreszeit keine Seltenheit. Ohne Winterreifen sollte man nicht unterwegs sein.

