Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen nach Großbrand in Genshagen auf

Anfang des Jahres war auf einem Industriegelände in Genshagen ein Gefahrguttransporter in Brand geraten. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam.

Bei einem Brand im Gewerbegebiet Ludwigsfelde Genshagen an der A10 sind am 6. Januar Gasdruckbehälter explodiert und mehrere Lkws und Container beschädigt worden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt derzeit gegen Unbekannt wegen des Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.Ein mit Flüssiggas beladener Lkw war explodiert und in Brand geraten. Mehrere andere Lastwagen brannten aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die beiden mit Flüssiggas gefüllten Tanks konnten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers abgedichtet werden. Die Betreiberfirma entleerte die Flüssiggastanks, die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden waren, und pumpte das Gas in andere Behälter um.Wegen der zum Teil in den Tanklastzügen geladenen Gefahrstoffe wurde ein Sperrkreis von 400 Metern eingerichtet. Die Polizei sorgte dafür, dass sich in diesem Bereich um die Einsatzstelle keine Personen mehr in Gebäuden aufhielten. Die Bevölkerung wurde per App gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch eine Drohne kam zum Einsatz um die Wärmeentwicklung aus der Luft zu überwachen.

Foto: Pixabay.com