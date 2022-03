Brandenburg vor weiteren Corona-Lockerungen

Die Corona-Inzidenz im Land Brandenburg ist leicht auf 1.423,6 gestiegen, die Hospitalisierungsrate liegt bei 7,6. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten sinkt: Nur 9 Prozent der Intensivbetten sind mit Corona-Patienten belegt. Am Freitag folgen weitere Corona-Lockerungen.

Die Corona-Inzidenz im Land Brandenburg bleibt auf hohem Niveau: Am Donnerstag (03. März) wurde eine 7-Tage-Inzidenz´von 1.423,6 registriert, gegenüber 1.397,4 am Mittwoch. Die 7-Tage-Inzidenz bei Krankenhauseinweisungen („Hospitalisierungen“) beträgt derzeit 7,6, gegenüber 6,2 am Mittwoch. Allerdings sinkt die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen: Nur 9 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt; im Wochentrend ist hier ein Rückgang um 10 Prozent zu verzeichnen.

Vor diesem Hintergrund treten am Freitag weitere Corona-Lockerungen in Kraft:

In Gaststätten und Cafés oder Kneipen gilt ab dann die 3G-Regel – Geimpfte, Genesene und negativ Getestete haben Zutritt. Kinder unter 14 benötigen keinen Nachweis, bei Schülern reicht der Nachweis über eine regelmäßige Testung im Rahmen des Schulbesuchs aus

Für sämtliche Beherbergungsstätten wird ebenfalls die 3G-Regel eingeführt

In geschlossenen Räumen – dazu zählen auch Schwimmbäder – kann unter 3G-Bedingungen Sport getrieben werden. Im Freien ist kein Nachweis notwendig.

Für Spaß- und Freizeitbäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren gilt die 3G-Regel.

Für Unterhaltungsveranstaltungen gilt ebenfalls die 3G-Regel. In Innenräumen muss eine FFP2-Maske getragen werden (das gilt nicht beim Verzehr von Speisen und Getränken an einem festen Platz). Dies gilt auch für Spezialmärkte, Jahrmärkte und Volksfeste, ebenso für Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos.

Für Besucher von Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen gelten 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.

Für Diskotheken, Clubs, Festivals gilt die 2G-Plus-Regel. Zutritt haben Genesene und Geimpfte mit aktuellem negativem Test oder mit Auffrischungsimpfung.

Für Künstlerische Amateurensembles und Innen-Spielplätze gilt die 3G-Regel.

In Innenräumen dürfen an Großveranstaltungen 1.000 Personen zuzüglich maximal 60 Prozent der über 1000 Personen hinausgehenden regulären Besucherkapazität der Veranstaltungseinrichtung teilnehmen

Unter freiem Himmel dürfen an Großveranstaltungen 1.000 Personen zuzüglich höchstens 75 Prozent der über 1.000 Personen hinausgehenden regulären Besucherkapazität der Veranstaltungseinrichtung teilnehmen.

Für Großveranstaltungen gilt weiterhin die 2G-Regel und in geschlossenen Räumen die FFP2-Maskenpflicht. ph

