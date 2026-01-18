49ers setzen sich gegen geschwächte Hertener durch

Die Gäste treten nach langer Reise, ohne drei Rotationsspieler und ohne ihren Import, Bryant Allen, an. „Es ist einfach in Summe zu viel, was wir kompensieren mussten.“ Nach einem stockenden Start entscheiden die 49ers souverän jeden folgenden Abschnitt für sich und können somit den 78:64 Sieg einfahren.

Für die 49ers zeigt dieses Spiel das Ende der Flaute nach der Weihnachtspause an. Die Probleme des Reboundings und der Mangel an physikalischer Defense scheinen beseitigt zu sein. Dazu zeigt sich Coach Tomic sichtlich zufrieden: „Wir haben viel härter und intensiver verteidigt. Das auch über das ganze Spiel hindurch. Nicht nur im Halbfeld war die Defense überzeugender, sondern auch die Presse beim Ballvortrag der Löwen konnte ein sonst ballsicheres Team zu 20 Ballverlusten zwingen. „Das wollte ich eigentlich von Anfang an in der Saison auch so spielen, den Gegner mehr unter Druck setzen. Aber das war [vorher] leider nicht möglich.“, so Tomic.

‍Ruhe in der Offensive

„Jetzt kommt es auch zum Zuge, dass mit Jannes ein Point Guard da ist, der das Spiel organisieren, lenken und gestalten kann. […] Wir haben im letzten Viertel geduldiger vorne gespielt, hatten die Shotclock auch im Visier und wollten das sicher herunterspielen. Nicht den Ball verlieren, ein sicheres Spiel organisieren und dann am Ende der Offensive attackieren. Das hat gut geklappt, und wir waren halt auch defensiv da im letzten Viertel. So konnten die 49ers, als sehr junges Team, gegen eine Mannschaft voller Veteranen, den kühlen Kopf bewahren und sich trotz einer einseitigen Foulbilanz nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Aus der Flaute aber auch nicht mehr.

„Sicherlich haben wir den schlechten Anfang hinter uns gelassen, aber ich will mich jetzt erstmal einfach von Spiel zu Spiel konzentrieren und die Mannschaft so ausrichten, dass sie fürs nächste Spiel ready ist. Wie es dann weitergeht oder am Ende aussieht, damit wollen wir uns nicht belasten.“ Mit dem ersten Sieg des neuen Jahres stehen die 49ers weiterhin auf der 13. Stelle der Tabelle, einen Sieg hinter Iserlohn. In den kommenden beiden Spielen wird sich diese Position entscheiden. Die nächste Partie auswärts gegen Iserlohn könnte zum ersten Mal den Ausstieg aus den Abstiegsrängen bedeuten, darauffolgend ein Pflichtsieg gegen den Letzten, Rasta Vechta.

