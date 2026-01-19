Neujahrsempfang des Regionalen GewerbeVereins TKS: Wirtschaft und Politik gemeinsam in die Zukunft

Rund 100 Mitglieder und Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung folgten der Einladung des Regionalen GewerbeVereins TKS (RGV) zum traditionellen Neujahrsempfang in den Ernst-von-Stubenrauch-Saal in Teltow. Die Veranstaltung bot einen gelungenen Rahmen für Rückblick, Ausblick und intensiven Austausch zum Wirtschaftsstandort Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf und der Region Brandenburg.



Zu den Gästen zählten unter anderem Sebastian Rüter, Landtagsabgeordneter für TKS und Nuthetal, Kathrin Heilmann, Vorsitzende des Kreistages Potsdam-Mittelmark, die Bürgermeister der Stadt Teltow Thomas Schmidt und sein designierter Nachfolger Andre Freymuth, Ina Hänsel, Präsidentin der IHK Potsdam, sowie Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg. Darüber hinaus waren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis sowie aus kommunalen Parlamenten vertreten.



Der Vorstandsvorsitzende des RGV, Olaf Binek, eröffnete den Abend mit einer eindringlichen und zugleich motivierenden Rede. Vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage rief er dazu auf, gerade jetzt aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam zu handeln. Der RGV, so Binek, sei mit derzeit 126 Mitgliedern der größte ehrenamtlich organisierte Gewerbeverein im Land Brandenburg und verstehe sich als Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Politik. Ziel sei es, zu vermitteln, zu vernetzen und bei Bedarf konkrete Kontakte herzustellen, denn: „Gemeinsam kann man immer mehr erreichen als allein.“



In seinem Rückblick auf das Jahr 2025 zog Binek eine äußerst positive Bilanz. Zehn Unternehmerabende, die erfolgreiche Gewerbe- und Job-Messe an der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, die turnusmäßigen Vorstandswahlen, der Aufbau des RGV-Ladies-Netzwerks sowie eine vielbeachtete Jubiläumsgala prägten ein intensives und erfolgreiches Vereinsjahr. Diese Leistungen seien nur im Team möglich gewesen, betonte Binek, und stellte den erweiterten Vorstand vor: Silvia Scheunert (stellvertretende Vorsitzende), Sven Quapis (Kassenwart), Ilona Rosemann (Schriftführerin), Katja Heigl (Events und Kommunikation), Martina Dettke (Frauenbeauftragte), Tina Reich (Mitglieder- und Netzwerkkoordination) sowie Anne Mahn als Social-Media-Beirätin.



Der Ausblick auf 2026 machte deutlich, dass der RGV seinen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen will. Geplant sind weitere Unternehmerabende mit praxisnahen Kurzvorträgen zu relevanten Themen, eine Messe mit noch stärkerem Fokus auf Ausbildung und Fachkräftegewinnung sowie Angebote, die insbesondere kleinen Unternehmen den Einstieg in Messeformate erleichtern sollen. Zudem wird der Verein seine Öffentlichkeitsarbeit ausbauen um die Sichtbarkeit des Vereins und seiner Mitglieder über Social Media, klassische Medienarbeit und eine Überarbeitung der Webseite weiter zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Rathäusern sein, um die kommunale Wirtschaftsförderung aktiv zu unterstützen. Inhaltliche Impulse lieferten die Gastvorträge des Abends. Ina Hänsel, Präsidentin der IHK Potsdam, stellte die vielfältigen Unterstützungsangebote der IHK für Unternehmen in der Region vor. Besonders hob sie das Thema Unternehmensnachfolge hervor, bei dem die IHK durch Vernetzung, Information und Fortbildungsangebote eine zentrale Rolle einnimmt.



Dr. Steffen Kammradt präsentierte im Anschluss aktuelle Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Brandenburg. Seine Ausführungen machten Mut, zeigten aber auch klar auf, an welchen Stellen Aufmerksamkeit und gemeinsames Handeln notwendig sind, um den positiven Wachstumspfad zu sichern. Es war bereits der zweite Vortrag Kammradts im Rahmen eines RGV-Neujahrsempfangs. Anlass genug für Olaf Binek, ihn augenzwinkernd direkt zum nächsten Empfang im Januar 2027 einzuladen und damit eine neue Tradition zu begründen.



Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 1.600 Euro an Mara Bittner von den Roten Nasen Deutschland e. V., überreicht von Silvia Scheunert und Tina Reich. Die Spendensumme resultierte aus zwei Aktionen des Regionalen GewerbeVereins TKS: So war der RGV mit einem eigenen Stand auf dem Adventsmarkt in Stahnsdorf vertreten, dessen kompletter Erlös an die Roten Nasen gespendet wurde. Darüber hinaus floss anlässlich der Jubiläumsgala ein Euro pro verkauftem Tombola-Los in die Spendensumme ein. Mit dieser Spende unterstrich der Verein erneut sein gesellschaftliches Engagement über die reine Wirtschaftsförderung hinaus.



Auch die Stadt Teltow kam zu Wort: Der scheidende Bürgermeister Thomas Schmidt bedankte sich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit dem RGV während seiner Amtszeit und sicherte dem Verein auch künftig seine Unterstützung und Expertise zu. Sein Nachfolger Andre Freymuth, der das Amt im Januar übernehmen wird, bekräftigte die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit und stellte verschiedene geplante Formate der Stadt für Gewerbetreibende vor. Als zukünftiger Hausherr eröffnete er schließlich das Buffet und lud die Gäste ein, den Abend für Gespräche und Networking zu nutzen, eine Einladung, die intensiv angenommen wurde.



Der Neujahrsempfang 2026 des Regionalen GewerbeVereins TKS unterstrich einmal mehr die Bedeutung des Dialogs zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung und setzte ein starkes Zeichen für Zusammenarbeit, Engagement und Zuversicht in der Region.

Foto: Regionaler GewerbeVerein TKS



