Potsdam – Lichterfest auf dem Alten Markt am 24. Januar

Am 24. Januar, laden das Potsdam Museum und der Kreisposaunenchor Potsdam gemeinsam mit der St. Nikolaikirche Potsdam, dem Museum Barberini und der Garnisonkirche Potsdam zum „Lichterfest auf dem Alten Markt“ ein.

Mit einem vielfältigen Programm für die ganze Familie möchten die beteiligten Häuser die bei vielen Familien beliebte Tradition eines Laternentreffen im Januar aufgreifen. Kulturbeigeordneter Torsten Wiegel dankt den beteiligten Einrichtungen: „Sie schaffen damit für unsere Stadt einen Lichtpunkt in der Winterzeit, an dem wir uns mit dem Potsdam Museum gern beteiligen. Mit Kreativität, Nähe zu den Menschen und einem starken Miteinander wird das Lichterfest viele Besucherinnen und Besucher in die Potsdamer Mitte ziehen und begeistern.“

Das Laternentreffen hatte seinen Auftakt im Jahr 2012 und etablierte sich bald unter Federführung der Landeshauptstadt Potsdam zum größeren, jährlichen Format „Unterwegs im Licht“ mit großflächigen Illuminationen und vielseitigem Rahmenprogramm. Wegen der angespannten finanziellen Situation, wurde 2025 im Rahmen der Haushaltsaufstellung beschlossen, die dafür benötigten Mittel von rund 180.0000 Euro zu streichen. „Es ist ein starkes Zeichen, dass die Häuser in der Potsdamer Mitte nun ihre Kräfte bündeln und die Tradition von ‚Unterwegs im Licht‘ gemeinsam aus eigener Initiative weitertragen“, ergänzt Torsten Wiegel.

„Das Lichterfest fällt auf den Geburtstag des Königs Friedrich II., der am 24. Januar 1712 geboren wurde. Der Legende nach stellten die Potsdamerinnen und Potsdamer zu seinen Ehren Lichter in die Fenster, wenn er in die Stadt zurückkehrte“, erklärt Hannes Wittenberg, stellvertretender Direktor des Potsdam Museums. „Wir laden die Anrainerinnen und Anrainer des Alten Marktes ein, ab 16:30 Uhr Lichter in ihre Fenster zu stellen und das Fest gemeinsam erstrahlen zu lassen.“

Kreativangebote, Ausstellungen und Führungen

Bereits am Nachmittag laden mehrere Häuser zum kostenfreien Laternenbasteln ein: von 14:00 bis 16:30 Uhr im Potsdam Museum und im Barberini Studio sowie von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Nagelkreuzkapelle der Garnisonkirche Potsdam. Materialien werden vor Ort bereitgestellt. Das Potsdam Museum ist von 10:00 bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet und zeigt die Ausstellungen „Theo von Brockhusen. Farben im Licht“, „Potsdam. Eine Stadt macht Geschichte“ sowie „Licht an! Geschichte der Potsdamer Straßenbeleuchtung“. Die St. Nikolaikirche bietet von 9:30 bis 18:00 Uhr Turmaufstiege für 2 Euro an. Die Garnisonkirche mit der Ausstellung „Glaube, Macht und Militär“ und dem Potsdam Panorama ist von 10:00 bis 17:00 Uhr zum ermäßigten Eintritt von 7 Euro geöffnet.

Um 14:00 Uhr beginnen im Potsdam Museum eine kostenfreie Familienführung „Licht an!“ mit Turmbesteigung (ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich) sowie eine Führung durch die Ausstellung „Theo von Brockhusen. Raus an die frische Luft!“ (6 Euro, bis 18 Jahre frei). Weitere Führungen folgen um 14:30 Uhr. In der Garnisonkirche werden um 15:00 und 15:30 Uhr für die Bastel-Gäste begleitete Aufstiege zum „Potsdam Panorama“ (5 Euro, bis 12 Jahre frei) angeboten.

Laternen-Treffen als Höhepunkt

Höhepunkt des Tages ist das Laternen-Treffen um 16:30 Uhr auf dem Alten Markt. In winterlicher Atmosphäre mit Feuerschale musiziert der Kreisposaunenchor Potsdam auf den Stufen der St. Nikolaikirche und lädt mit Laternen- und Abendliedern zum Mitsingen und Mitschunkeln ein. Den Abschluss bilden um 17:15 Uhr eine kostenfreie Taschenlampenführung in der St. Nikolaikirche sowie um 18:00 Uhr eine Interreligiöse Abschlussandacht mit Gemeindepädagogin Anna Bräutigam. Das Café Central sorgt von 15 bis 18:00 Uhr für kulinarische Angebote.

Historischer Bezug und Einladung an die Anwohner

Der Kreisposaunenchor Potsdam, gegründet 2022, vereint bis zu 40 ehrenamtliche Bläserinnen und Bläser aus sechs regionalen Chören und ist regelmäßig bei stadtweiten Veranstaltungen zu erleben. Es wird empfohlen, die aktuellen Wetterbedingungen zu beachten, sich warm zu kleiden und rutschfestes Schuhwerk zu tragen. Bei schlechtem Wetter findet das Laternen-Treffen in der St. Nikolaikirche statt.

PROGRAMM

09:30 – 18:00 | St. Nikolaikirche Potsdam

Turmaufstieg (2 €)

10:00 – 18:00 | Potsdam Museum

Eintritt frei! In die Ausstellungen:

„Theo von Brockhusen. Farben im Licht“ und

„Potsdam. Eine Stadt macht Geschichte“ sowie

„Licht an! Geschichte der Potsdamer Straßenbeleuchtung“

10:00 – 17:00 | Garnisonkirche Potsdam

Besuch der Ausstellung „Glaube, Macht und Militär“ sowie des Potsdam Panoramas (alle ermäßigt 7 €, bis 6 Jahre frei)

14:00 – 16:30 | Potsdam Museum und Barberini Studio

14:00 – 16:00 | Garnisonkirche Potsdam – in der Nagelkreuzkapelle

LATERNEN-BASTELN kostenfrei (Material vorhanden)

14:00 | Potsdam Museum

Familienführung „Licht an!“ mit Turmbesteigung (ab 6 Jahren | kostenfrei | bitte anmelden)

14:00 | Potsdam Museum

Führung in der Brockhusen-Ausstellung „Raus an die frische Luft!“

(6 €, bis 18 Jahre frei | bitte anmelden)

14:30 | Potsdam Museum

Turmführung „(Fast) auf Augenhöhe mit dem Atlas“

(6 €, bis 18 Jahre frei | bitte anmelden)

15:00 und 15:30 | Garnisonkirche Potsdam

Begleiteter Aufstieg zum “Potsdam Panorama” für Bastel-Gäste

(Spezialeintritt: 5 €, bis 12 Jahre frei | Anmeldung vor Ort)

16:30 | Alter Markt

LATERNEN-TREFFEN mit Feuerschale

Der Kreisposaunenchor Potsdam spielt auf den Stufen der St. Nikolaikirche Potsdam

15:00 – 18:00 | Alter Markt

Kulinarisches des Café Central

Bratwurst, Punsch & Glühwein

17:15 | St. Nikolaikirche Potsdam

Taschenlampenführung mit Gemeindepädagogin Anna Bräutigam

(kostenfrei | Bitte bringt Eure Taschenlampen selbst mit!)

18:00 | St. Nikolaikirche Potsdam

Interreligiöse Abschlussandacht mit Gemeindepädagogin Anna Bräutigam

Fotos: Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte