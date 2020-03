Teltower Kitas wollen Eltern helfen

In den geöffneten Notfall-Kitas in Teltow werden derzeit rund 11 Prozent aller unter Vertrag stehenden Kinder betreut. Dabei ist dem Teltower Kita-Eigenbetrieb „MenschensKinder“ völlig bewusst, dass viele Eltern die Betreuung ihrer Kinder zu Hause nur absichern können, indem sie unter anderem Urlaub nehmen. Der Teltower Kita-Eigenbetrieb möchte den Eltern gern entgegenkommen und die sowieso schon angespannte Situation nicht verschärfen. Aus diesem Grund werden die Schließzeiten in diesen Sommerferien ausgesetzt.

Foto: Kita Mühlendorf

Text: Stadt Teltow