She loves you, yeah, yeah, yeah – Beatles-Abend in Teltow

Der Beatles-Fan Dieter Bruhn sammelt seit vielen Jahrzehnten Material und Exponate über die Liverpooler Pilzköpfe. Über die Zeit ist so eine beachtliche Sammlung zusammen gekommen, die der Teltower am 26. Oktober im Bürgerhaus öffentlich präsentiert. Die Sammlung reicht von Schallplatten und Filmen über Fotos, Flaggen und Plakate bis hin zu einigen baugleichen Gitarrenmodellen. Kurzum: Es ist alles dabei, was bei einem Beatles-Fan das Herz höher schlagen lässt.

Im Rahmen eines Beatles-Abend sind nicht nur die Exponate der Ausstellung zu sehen, es wird auch die Musik zu hören sein – und wer mag kann dazu auch das Tanzbein schwingen. Das Bürgerhaus verwandelt sich ab 19:00 Uhr in ein Tanzlokal im Stil englischer Clubs der 60er Jahre.

Die Ausstellung kann von 16:00 bis 17:00 Uhr kostenlos besucht werden. Der Einlass erfolgt ab 16:00 Uhr. Ab 18:00 findet eine Tanzveranstaltung statt, für die an der Abendkasse 10 Euro zu entrichten sind. Im Vorverkauf kostet eine Karten 8 Euro. Sie ist erhältlich in der Tourist Information am Marktplatz 1-3 in Teltow, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online über Reservix.

Foto: Public Domain, veröffentlicht von skeeze auf Pixabay