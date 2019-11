Wertstoffhof in Teltow geschlossen

Wer in Teltow, Werder oder Niemegk in Kürze Sperr- oder Sondermüll entsorgen muss, sollte das entweder vor dem 28. November oder nach dem 2. Dezember erledigen. Denn in dieser Zeit sind die drei APM-Wertstoffhöfe geschlossen. Die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH stellt an den drei Standorten die EDV um. Auch die Hauptverwaltung in Niemegk und die Außenstelle in Potsdam sind am 29. November geschlossen, die Abfallentsorgung findet an diesem Tag wie gewohnt ab 6:00 Uhr statt.

Am 3. Dezember sind die Wertstoffhöfe wieder regulär geöffnet. Der Wertstoffhof Teltow in der Ruhlsdorfer Straße 100 etwa hat dienstags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr, am Samstag von 8:30 bis 12 Uhr geöffnet und ist sonntags und montags geschlossen.

