Radfahrer in Teltow verletzt

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Nachmittag des 13. Juli eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Teltow verletzt. Zuvor war es an der Einmündung Mahlower Straße / Bahnstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw gekommen.

Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Polizei wurde eine Unfallanzeige aufgenommen sowie das Fahrrad zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer vorläufigen Schätzung auf etwa 300 Euro. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Foto: Ute Bönnen