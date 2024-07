Ein Ort zum Entspannen und Spaßhaben

Von Oktober 2023 bis Februar 2024 wurde der Spielplatz im Teltower Mühlendorf inklusive der Spielgeräte komplett erneuert. Das Highlight des Spielplatzes ist ein großes Spielschiff aus Holz, das exklusiv für Teltow entworfen wurde. Unser Praktikant Phileas Weck (12 Jahre, Teltow) hat das Spielschiff getestet und seine Meinung dazu aufgeschrieben.

Ich hörte viel Gutes über das neue Spielschiff auf dem Mühlendorfteich und beschloss, mir selbst ein Bild zu machen. Gesagt, getan. Der Weg ins Kanadaviertel führte mich durch die immer wieder schönen Buschwiesen.

Was mir sofort auffiel, war die himmlische Ruhe, die von diesem Ort ausging. Trotzdem war der Spielplatz, der an einem großen Teich liegt, nicht verlassen, im Gegenteil. Auf dem bunten Schiff in der Mitte spielte eine Frau mit ihrem Enkel. Der etwa dreijährige Junge tobte gerade über die Planken vom Achterdeck bis zum Ausguckmast. Nadin G. aus ­Teltow, die Großmutter des kleinen Piraten, erzählte mir, dass sie schon oft hier war und den Platz gerne besucht, weil „er sehr schön zum Spielen und vor allem zum Klettern ist“. Auf meine Frage, ob sie etwas ändern würde, antwortete sie, dass der Spielplatz so wie er ist, perfekt für sie und ihren Enkel sei. „Am besten gefällt mir, dass Olaf hier in Ruhe spielen kann, ohne von lauten Automotoren in seiner Piratenwelt gestört zu werden.“ Das bestätigt mir auch Olaf. Er ist gerade über die Seilbrücke gelaufen, die die beiden Schiffshälften verbindet, und hat das Steuerrad übernommen. „Schade, dass heute nicht so viele Kinder da sind wie sonst“, sagt er etwas enttäuscht, „aber vielleicht morgen.“

Phileas Weck absolvierte ein Schülerpraktikum beim Teltower Stadt-Blatt Verlag.

Ich habe schon fast alle Spielplätze in Teltow besucht. Was mich am Spielschiff am Mühlendorfer Teich überzeugt hat, sind die guten und vielen Sitzgelegenheiten. Diese sind besonders für Eltern und Großeltern nützlich, die sich mit einem guten Buch entspannen können, während die Kinder sich austoben. Gut finde ich auch, dass für die Sicherheit der Kinder ausreichend gesorgt ist. Der Bereich um das Spielschiff ist mit feinem Sand bedeckt. Sollte ein Pirat beim Entern über die Planke treten, würde er weich landen und sein Schiff weiter gegen die Gefahren verteidigen können. Positiv aufgefallen ist mir das hochwertige Holz, aus dem das Schiff gefertigt wurde. Im Gegensatz zu anderen Spielplätzen wurde hier etwas gebaut, das auch noch in vielen Jahren Kindern die Möglichkeit gibt, in die wunderbare und spannende Welt der Piraten einzutauchen. Mein einziger Wunsch wäre vielleicht noch ein kleines zusätzliches Spielgerät.

Text: Phileas Weck, 12 Jahre, Teltow

Fotos: Redaktion