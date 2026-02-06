Witterungsbedingte Einstellung der Abfallentsorgung am heutigen Freitag

Aufgrund der aktuellen Witterungslage mit starkem Glatteis und Eisregen muss im Landkreis Potsdam-Mittelmark die Abfallentsorgung am 6. Februar aus Sicherheitsgründen vollständig eingestellt werden. Auch die drei Wertstoffhöfe in Werder/H. Teltow und Niemegk bleiben heute geschlossen.

Die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse stellen eine erhebliche Gefahr dar – sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH als auch für alle Verkehrsteilnehmer sowie Besucher der Wertstoffhöfe. Durch rutschende Fahrzeuge oder glatte Flächen besteht ein erhöhtes Unfallrisiko.

Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH ist bemüht, die heute ausfallenden Entsorgungstouren im Laufe der kommenden Woche nachzuholen. Über konkrete Termine wird rechtzeitig informiert. Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH bitten um Verständnis für diese notwendige Maßnahme, die dem Schutz von Menschen und der allgemeinen Verkehrssicherheit dient.

Foto: APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH