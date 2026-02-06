Kleinmachnow – Zeugen verhindern Einbruch – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Am Nachmitag des 5. Februar bemerkten Zeugen wie sich unbekannte Personen auf einem Grundstück in Kleinmachnow zu schaffen machten. Zwei Männer versuchten dort offenbar, eine Terrassentür aufzuhebeln.

Nachdem es ihnen gelungen war, die Tür zu öffnen, flüchteten sie vom Grundstück. Mehrere Streifenwagen, darunter auch zivile Kräfte, kamen im Rahmen der Nahbereichsfahndung zum Einsatz. Dabei konnten die eingesetzten Polizeibeamten zwei tatverdächtige Männer im Umfeld vorläufig festnehmen.

Beide Männer führten keine Ausweisdokumente mit sich. Im Zuge der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass sie bereits wegen Diebstahlsdelikten in anderen Bundesländern polizeibekannt und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Am Tatort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

