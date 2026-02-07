Tabellennachbar im Visier 

Am 8. Januar treffen die 49ers auf die BSW Sixers, welche mit nur einem Sieg mehr um einen Playoff Einzug kandidieren.In einem sehr engen Mittelfeld, wo den 5. und 12. Platz nur 3 Siege trennen, ist jedes Spiel für die Platzierung sehr wichtig. So auch das kommende Duell zwischen den BSW Sixers aus Sandersdorf und den TKS49ers. Die Beiden Teams trennen nur einen Sieg, aber zwei Tabellen Plätze.

Die 49ers kommen von ihrem 3. Sieg in Folge in die Partie. Nach der Neuverpflichtung von Jannes Hundt scheint es für die 49ers nur noch bergauf zu gehen. So nennt ihr Coach Drazan Tomic, Hundt ebenfalls als Schlüsselfigur für die Siegesserie, ihm wird die Stabilisierung des Teams, sowohl in der Offense und Defense zugeschrieben. Dazu kommt ein offensiv sehr starker Monat von Jenö Pildner, welcher ihm mit über 20 Punkten pro Spiel die Nominierung zur Wahl des Youngsters des Monats sichert. So stehen die Gäste stärker als je zuvor in dieser Saison dar.

Schweres durchkommen in der Zone

Die Sixers hingegen mussten sich in den letzten beiden Spielen gegen die Seawolves (8) und Eagles (3) knapp geschlagen geben. Angeführt werden sie von ihren Imports Robert Holmes (15,8 Pkt) und Toby Okuokei (14,8 Pkt). Die Sixers sind ein Team was zwar gerne 3er wirft, allerdings wenig effizient, mit der zweit schlechtesten Quote der Liga. Dafür sind sie führend in Blocks, mit viel Athletik innerhalb der Zone lassen sie wenig durch. Dazu sind sie auch ein ballsicheres Team, im Vergleich der Liga schneiden sie mit den dritt wenigsten Ballverlusten gut ab.

Hinspiel immernoch wichtig

Es wird eine spannende Partie, wo ein Sieg keiner Mannschaftvorher zugeschrieben werden kann. Mit der Hinrundenniederlage am 9.Spieltag von 12 Punkten sieht der direkte Vergleich bisher besser für die Sixers aus, d.h. selbst bei einem Sieg der 49ers würden diese, sofern sie mit weniger als 12 gewinnen hinter den Gastgebern auf der Tabelle bleiben.

Am Sonntag beginnt die Partie um 16:00 Uhr in Sandersdorf.

Foto: Felix Rothe