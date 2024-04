Kleinmachnow und Stahnsdorf – in Einfamilienhäuser eingebrochen

In den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf wurden erneut Einbrüche in Einfamilienhäuser bei der Polizei angezeigt.

In Kleinmachnow gelangten die Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür ins Haus. In Stahnsdorf wurde die Kellertür eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Über mögliches Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. In beiden Fällen kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz und sicherten Spuren.

Foto: Pixabay.com