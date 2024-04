TKS schließt ProB-Saison auf Rang 10 ab

Der letzte Spieltag endet sinnbildlich für die Saison 2023/24 der TKS 49ers. Über weite Strecken kann man den favorisierten Berlin Braves die Stirn bieten, doch scheitert letztendlich zum wiederholten Male aufgrund von offensiven Fehlern. Ein kleines Comeback im vierten Viertel und der potenzielle Ausgleichstreffer von der Dreierlinie kommen zu spät. Durch die 64:67 (28:33) Niederlage landen die 49ers auf dem zehnten Platz der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB.

Die sechzehnte ProB-Saison der TKS 49ers kam an diesem Samstagabend zu einem Ende. Im Derby gegen die Berlin Braves stand vor allem die Defensive beider Teams im Fokus. Offensiv erwischten die Akteure einen vergleichsweise schlechten Tag. Mit einer Feldwurfquote von 33 respektive 40 Prozent blieben die 49ers und Braves jeweils unter ihrem Saisondurchschnitt in der Kategorie, bei den Hausherren kam eine zeitweise unkonzentrierte Ballbehandlung (17 Turnover) noch als Manko hinzu. Trotz alledem bekam die gut gefüllte BBIS-Halle an diesem letzten Hauptrundenspieltag ein Derby mit hoher Intensität zu sehen. Im Gegenzug belohnten die Zuschauer:innen die Spieler mit einer herausragenden Stimmung über die kompletten 40 Spielminuten. Bis zur letzten Sekunde hatten die TKS 49ers noch den Ausgleich in der eigenen Hand. Nachdem vor allem Filip Kamenov das Team nach einem Comeback wieder in Reichweite der Braves brachte, hatte man in den letzten rund 25 Sekunden der Partie bei drei Punkten Rückstand sogar zwei Wurfchancen von jenseits der Dreierlinie. Holte man nach dem ersten Versuch noch den Offensivrebound, kam der zweite Versuch erst kurz nach der Sirene, verfehlte aber ohnehin sein Ziel. Mit einem Blick auf die parallelen ProB-Begegnungen konnte zudem festgestellt werden, dass selbst ein Heimsieg an diesem Abend keine Teilnahme an den Playoffs bedeutet hätte. Lok Bernau gewann überraschend in Leverkusen, wodurch der Traum der 49ers-Playoffs bereits wenige Minuten zuvor geplatzt war. Zum Hauptrundenmeister konnten sich unterdessen die RheinStars Köln küren, gegen welche die 49ers in dieser Spielzeit sogar zweimal gewinnen konnten. TKS schließt die Saison 2023/24 mit einer Bilanz von 10 Siegen und 16 Niederlagen, und somit einem Sieg weniger als die Playoffteilnehmer Rostock und Bernau, auf dem zehnten Tabellenplatz ab. Headcoach Vladimir Pastushenko resümiert Spiel und Saison im Anschluss wie folgt: „Ich bin heute vor allem mit dem Kampfgeist der Spieler zufrieden. Mit etwas mehr Glück gehen wir als Sieger vom Feld, doch erneut wollten viele offene Würfe leider nicht fallen. Ich bin der Mannschaft sehr dankbar für die Saison und freue mich, dass sich viele Spieler weiterentwickelt haben und reifer geworden sind.“ Im Namen der gesamten 49ers-Familie gilt allen Fans, die das Team in dieser Saison in jeglicher Form unterstützt haben, ein riesengroßes Dankeschön!

Für TKS spielten: Kamenov (23 Punkte), Hildebrandt (10), Wagner (8), Mikhieiev (8), Hampl (7), Müller (3), Stegmann (3), von Saldern (2), Bondarenko, N’Sondé, Peters.

Foto: TKS 49ers