Fahrplananpassung auf der Linie RE85 im Raum Berlin

Ab dem 09. Februar werden die Züge der Linie RE85 Berlin – Schwerin bereits im Bahnhof Berlin Gesundbrunnen enden und beginnen. Betroffen sind die Züge im täglichen Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Die Züge: 56801 Berlin Südkreuz ab 05:00 Uhr, 56814 Berlin Südkreuz an 22:53 Uhr und 56816 Berlin Südkreuz an 00:53 Uhr verkehren weiterhin über Berlin Hbf (tief) bis bzw. ab Berlin Südkreuz.

Die Fahrplananpassung ist notwendig, da der Bahnknoten Berlin insgesamt überlastet ist und sich seit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 insbesondere der Abschnitt zwischen Berlin Gesundbrunnen, Berlin Hbf und Berlin Südkreuz stark verspätungsanfällig für die Züge der Linie RE85 zeigt.

Hierzu ist die DB InfraGO AG als zuständiges Infrastrukturunternehmen und Fahrplanersteller gemeinsam mit den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen unter Beteiligung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg in einen intensiven Austausch gegangen. Mit dieser Maßnahme soll der Verkehr insgesamt und insbesondere die Linie RE85 in ihrem weiteren Verlauf zwischen Berlin, Güstrow und Schwerin stabilisiert werden.

Bereits seit Mitte Januar enden alle Züge der Linie in Berlin Gesundbrunnen. Diese Maßnahme war als Sofortmaßnahme unumgänglich. Mit der Fahrplananpassung ab dem 09. Februar soll diese Regelung verstetigt und damit für die Fahrgäste planbar gestaltet werden. Durch die Begrenzung auf den Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr werden die Einschränkungen für die Fahrgäste auf das notwendige Maß begrenzt und minimiert. Die ODEG bittet die Fahrgäste um Verständnis für die notwendige Fahrplananpassung.

Hintergrund zur Linie RE85

Noch bis zum 30. April 2026 erfolgt die Generalsanierung der Strecke Berlin – Hamburg. Die Linie RE85 verkehrt als Direktverbindung zwischen Berlin und Schwerin über Güstrow und Bad Kleinen im Zweistundentakt und bietet damit eine wichtige alternative Zugverbindung zur Umfahrung der baubedingt gesperrten Strecke zwischen Berlin und Schwerin.

