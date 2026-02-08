Teltow – Verwirrter greift Polizeibeamte tätlich an

Am Abend des 7. Februar betrat ein 26-Jähriger das Polizeirevier Teltow und teilte den Beamten mit, dass er sowohl durch die Polizei als auch Mitarbeiter eines nahegelegenen Einkaufsmarktes hypnotisiert werde. Als die Beamten aufgrund des augenscheinlichen Verwirrtheitszustandes beabsichtigten einen Rettungswagen für eine medizinische Begutachtung zu alarmieren, verließ die Person aufgebracht die Wache und kündigte an, dass er nun die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes zur Rede stellen werde.

Zum Schutz der Mitarbeitenden wurde das Betreten des Marktes durch Polizeibeamte verhindert. Hierbei schubste der 26-Jährige die Beamten und musste mittels körperlichen Zwanges überwältigt und gefesselt werden. Ein 36-jähriger Polizeibeamter verletzte sich hierbei leicht, blieb aber dienstfähig. Der Beschuldigte blieb unverletzt und konnte einem Arzt vorgestellt werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte gefertigt. Fragen zur Schuldfähigkeit des Beschuldigten werden hier sicherlich Bestandteil der Ermittlungen

Foto: Pixabay.com