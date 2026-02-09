Mangel an Feuerkraft 

In Sandersdorf müssen sich die 49ers geschlagen geben, trotz guter Defense ist es offensiv einfach zu wenig, um sich im umkämpften Mittelfeld durchzusetzen. Ein schleppendes zweites und viertes Viertel spiegeln sich im geringen Endstand von 68:53 wider.

Früh in Rückstand

Beide Teams beginnen das Spiel heiß, in den ersten 3 Minuten fallen auf beiden Seiten 17 Punkte. Doch nach der anfänglich aufregenden Phase wird das Spiel wieder ruhiger, zu ruhig für die 49ers, welche einen 10:2 Lauf der Sixers erlauben und so im ersten Viertel schon zum Aufholen gezwungen werden. Ein für den gesamten Abend entscheidendes Thema zeigt sich auch schon im ersten Viertel auf. Die 3er-Quote, aus 5 Versuchen gelingt nur ein Treffer, hingegen können die Sixers die Hälfte ihrer Würfe verwerten.

Viel versucht, wenig im Netz

Der zweite Abschnitt verlief zwar ausgeglichen, doch nur 23 Punkte fallen zwischen beiden Teams. Ein wahres Fest an Ballverlusten und vergebenen Chancen. Defensiv liefen die 49ers ein sehr gutes Bild ab und halten die Sixers mit 8 forcierten Turnovern zu einem schlechten Viertel. Es bleibt jedoch dabei, dass sie in der Offensive diese große Chance nicht nutzen. Hinter der 3er Linie läuft es noch schlechter als zuvor, aus 10 Würfen treffen sie nur einen einzigen.

In der Halbzeitpause macht Coach Tomic dem Team klar, dass es reicht von außen zu werfen, wenn sie heute nicht rein gehen, dann gehen sie nicht rein. Also soll die Mannschaft in der zweiten Hälfte mehr den Korb attackieren.

Schon zu früh entschieden

Doch nach der Halbzeitpause müssen seine 49ers erst einmal einstecken und kassieren direkt einen 11:2 Lauf der Sixers. Sie können sich zwar etwas zurückkämpfen, doch zum Ende des Viertels müssen sie sich mit einem 16 Punkte Defizit auf die Bank setzen. Davon noch zurückzukommen ist schwierig.

Die Befürchtung bestätigt sich, in einem erneut sehr schleppenden letzten Viertel wird klar, dass die Sixers diese Führung nicht mehr hergeben werden. So holen sich die Sandersdorfer ihren 9.Saisonsieg ab und die 49ers müssen sich weiterhin mit dem Tabellenplatz 12 und 7 Siegen zufriedengeben.

Tomic entäuscht

Coach Tomic brauchte nach dem Spiel erst einmal Zeit, um diese Partie zu verarbeiten, doch zeigt sich sichtlich enttäuscht von seinem Team, von dem er mehr erwartet hätte. Es habe keiner offensiv das Zepter an sich gerissen, bedauert er, sonst findet sich immer wer, welcher das Team leitet, die heiße Hand hat, doch heute hat dies gefehlt.

Schwierige Schlussphase zur Saison

Für die 49ers gibt es nur noch wenige Chancen, in den letzten 6 Saisonspielen ihre Position zu festigen. Mit Essen, Oldenburg und Bernau stehen 3 der Top 4 Teams der Liga noch auf dem Spielplan. Sie müssen also ihre Chancen gegen Wedel, Neustadt und Rostock effektiv nutzen, um nicht erneut in Abstiegsgefahr zu geraten.

Foto: @schuetz_photography