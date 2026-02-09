Abfall-Nachleerungstermine für die ausgefallenen Touren vom 06. Februar

Aufgrund der Witterungslage mit starkem Glatteis, das auch den Landkreis Potsdam-Mittelmark betraf, musste die Abfallentsorgung am 06. Februar aus Sicherheitsgründen vollständig eingestellt werden. Die ausgefallenen Entsorgungstouren werden in dieser Woche, vom 09. bis 13. Februar, nachgeholt.

Es gelten folgende Nachfahrtemine:

Am Montag, 09. Februar erfolgen die Nachfahrten der Sperrmülltouren in Ziesar (Ortsteile) sowie der Weißen Ware in Stahnsdorf und Michendorf.

Am Dienstag, 10. Februar, werden die Touren für Weiße Ware, Tonnentausch in Wusterwitz nachgeholt inkl. Weihnachtsbaumabholung Borkheide, Borkwalde, Fichtenwalde, Busendorf, Klaistow, Kanin.

Am Mittwoch, 11. Februar, werden die Touren für Tonnentausch in Bad Belzig nachgefahren. Außerdem erfolgen Restmüll-Nachfahrten in Michendorf/Neuseddin (1.100 l) sowie in Werder und Beelitz (1.100 l). Ergänzend werden Papier- und Pappe-Touren in Golzow (Ortsteile), Beelitz (1.100l) sowie Pappe/Papier-Touren in Beelitz-Heilstätten nachgeholt.

Am Freitag, 13. Februar, finden Restmüll-Nachfahrten in folgenden Orten statt: Caputh, Wildenbruch/Tremsdorf/Fresdorf/Stücken sowie in Ferch (Ortsteile), Treuenbrietzen, Brück/Linthe und weitere Dörfer statt. Pappe und Papier-Touren werden an diesem Tag in Treuenbrietzen und Nichel (Jeserig, Niederwerbig, Rietz und Ortsteile, Grabow, Haseloff) nachgeholt.

Biotonnentouren können aus Kapazitätsgründen nicht nachgefahren werden.

Foto: © APM GmbH