regiobus lädt Jugendliche zum Kennenlerntag nach Bad Belzig ein

Wer große Fahrzeuge liebt und nach einer passenden Ausbildung sucht, sollte sich den 14. Februar vormerken! An diesem Tag lädt die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH von 10:00 bis 13:00 Uhr Jugendliche ab dem Alter von 15 Jahren zu einem Kennenlerntag Busfahren und Werkstatt auf ihren Betriebshof in Bad Belzig ein. Der ÖPNV bietet Technikbegeisterten eine sichere Berufsperspektive und einen aktiven Beitrag zur Verkehrswende.

Dass der Tag auf den beliebten Valentinstag fällt, ist recht passend: Bei vielen Mitarbeitenden ist die Arbeit bei regiobus Herzenssache. Für die einen sind das Fahren der großen Fahrzeuge, der Kontakt zu den verschiedensten Fahrgästen und die tagtägliche Abwechslung auf den jeweiligen Linien genau das, was sie erfüllt – die anderen wiederum begeistert in der Werkstatt die Vielfalt der Bus-Technik vom wuchtigen Rad bis hin zur filigranen Elektronik.

Am Kennenlerntag können Interessierte sich vor Ort selbst ein Bild vom Berufsalltag bei einem der größten Nahverkehrsunternehmen des Landes Brandenburg machen, sich dabei sogar auf dem Fahrersitz ausprobieren und Informationen über die Ausbildung zum Berufskraftfahrer bzw. zur Berufskraftfahrerin und Kfz-Mechatroniker bzw. Kfz-Mechatronikerin erhalten.

Es gehört zur guten Tradition des Kennenlerntages, dass die regiobus-Mitarbeitenden selbst ihre Arbeit nahebringen, ihre Liebe zum Beruf teilen und über Abläufe und Erlebnisse berichten. Angeboten werden auch individuelle Gespräche, bei denen die Personalleiterin des Unternehmens Martina Druse und der Leiter der Berufsausbildung Michael Wildemann für Fragen zu den Ausbildungs- und Arbeitskonditionen im Unternehmen zur Verfügung stehen.

Gern können Ausbildungsinteressierte bereits Bewerbungsunterlagen, wie einen Lebenslauf und (Arbeits-)Zeugniskopien, für eine Ausbildung mit Start im Sommer 2027 mitbringen. Der Bedarf an weiteren Fahrerinnen und Fahrern und Werkstattpersonal ist weiterhin groß. Wer teilnehmen möchte, sollte sich zeitnah per Mail unter personal@regiobus.pm anmelden. Anmeldeschluss ist der 10. Februar.

Fotos: regiobus