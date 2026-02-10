Potsdam – Polizei rechnet für Mittwoch mit Verkehrseinschränkungen

Am 11. Februar sind im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Potsdam mehrere Versammlungen mit einer Vielzahl an erwarteten Teilnehmenden angemeldet. Die Polizei bittet um Verständnis für die zu erwartenden Verkehrseinschränkungen; diese werden jedoch dazu beitragen, den größtmöglichen Schutz und die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Die Polizeidirektion West ist darauf bedacht, allen Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmern das größtmögliche Sicherheitsgefühl zu bieten und wird deshalb mit verstärkten Kräften im Einsatz sein. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, lassen sich weiträumige Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen nicht vermeiden, sodass alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Mittwoch mit erheblichen Einschränkungen im Bereich des Potsdamer Stadtgebietes rechnen müssen.

Betroffen sind für den PKW-Verkehr hauptsächlich die Breite Straße und die Zeppelinstraße. Darüber hinaus wird jedoch auch auf den Zuwegungen aus allen Richtungen mit polizeilichen Maßnahmen und Stauerscheinungen zu rechnen sein. Der Zeitraum mit den größten Einschränkungen für den öffentlichen Straßenverkehr wird voraussichtlich zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr liegen. Über die Einschränkungen des ÖPNV werden die jeweiligen Verantwortlichen selbst informieren.

