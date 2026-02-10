Volleyball Heimspieltag VC Teltow/Kleinmachnow e.V.

In der Volleyball Brandenburgliga der Herren bestritt die erste Mannschaft des Volleyballclub Teltow/Kleinmachnow am 17. Januar ihren zweiten Spieltag in der Saison 2026 und das vor heimischer Kulisse in der Turnhalle der Maxim Gorki Gesamtschule. Zu Gast waren der noch ungeschlagene VC Angermünde sowie der Siebtplatzierte der Liga, der CVV Cottbus.

Ein kurzer Spielbericht von VCTK Mittelblocker/Superstar Mika Donath:



Im ersten Spiel gegen den ungeschlagenen VC Angermünde konnten sich die zuschauenden direkt über einen wahren „Nailbiter“ freuen. Ein sehr ausgeglichenes Match bescherte gleich in Satz 1 eine Overtime, die wir mit 31:29 gewinnen konnten. Daraufhin war das Feuer final entfacht; durch starke Aufschläge und Abwehraktionen sowie gute Arbeit über die Mitte erarbeiteten wir uns den Sieg in drei Sätzen (31:29, 25:22, 25:21).



Das Rematch der vergangenen Woche gegen den CVV Cottbus ließ die Stimmung im Team vorerst abkühlen. Durch viele Eigenfehler gaben wir den ersten Satz ab. Doch an Aufgeben war nicht zu denken. Durch stabile Arbeit des gesamten Teams holten wir uns Satz 2 sowie 3 und es entwickelt sich ein hitziges Spiel. Leider hatten die Cottbuser am Ende den längeren Atem und auf unserer Seite schlichen sich immer mehr Fehler ein. Die Erschöpfung war unserem Teams klar anzumerken und wir verloren den Tiebreak schlussendlich knapp, konnten aber mit einem hart erarbeiteten Punkt zufrieden sein (18:25, 25:21, 25:21, 21:25, 12:15).



Mit 4 wichtigen Punkten schieben wir uns in der Tabelle aktuell auf Platz 8. Wir bedanken uns bei allen Fans in der Halle für top Stimmung und Support!

Auch am folgenden Spieltag konnte der 8. Platz als Spieltagssieger mit 5 gewonnenen Spieltagspunkten verteidigt werden. Mit 3 Punkten Vorsprung auf den Neuntplatzierten, den Werderaner VV, und Punktgleichheit mit Platz 7 und 6 geht es mit frischer Energie am nächsten Auswärtsspieltag, dem 21. Februar, gegen den Kremmener SV sowie SC Potsdam II ran.

Wichtiger und hoffentlich im Terminkalender schon vermerkt, am darauffolgenden Wochenende, dem 28. Februar, freuen sich die Jungs über zahlreiche motivierende Unterstützung bei ihrem Heimspieltag, unter anderem gegen den Tabellenführer TV 1861 Forst sowie den SV Lindow-Gransee II. Also kommt gerne vorbei und lasst die Stimmung steigen.

Adresse Heimspieltag:

Turnhalle Maxim-Gorki-Gesamtschule

Förster-Funke-Allee 106

14532 Kleinmachnow

Foto: Felix