Valentinstag in der Dorfkirche Kleinmachnow

Am 14. Februar findet um 20:00 Uhr ein besonderer Gottesdienst für alle, die die Liebe feiern wollen, in der Dorfkirche Kleinmachnow, Zehlendorfer Damm 209, statt. Der Gottesdienst wird stimmungsvoll mit Musik gestaltet und bietet die Möglichkeit, Beziehungen segnen zu lassen.

Der Valentinstag steht für mehr als nur Konsum und Kommerz. Der Gottesdienst in der Dorfkirche Kleinmachnow soll Raum geben für Liebe, Segen und Besinnung. Ehepaare, die ihr Eheversprechen erneuern möchten, frisch Verliebte, die um Segen für ihre Zukunft bitten möchten, sowie Freundes- und Liebespaare oder Menschen, die Trost, Ermutigung und Gemeinschaft suchen, sind unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit herzlich eingeladen. Es besteht die Möglichkeit zur Segnung von Beziehungen.

Foto/Grafik: Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow