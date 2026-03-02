Jedes Spiel zählt!

Die 49ers stecken mitten im Abstiegskampf, ein Sieg gegen Westerstede wird dringend gebraucht. Nach dem verpassten Upset in Essen sind die 49ers erneut auf die Abstiegsränge abgerutscht. Mit nur noch 5 Spielen in der Saison zählt jedes Spiel umso mehr. Durch den verlorenen direkten Vergleich gegen Iserlohn sowie Rhöndorf müssen die 49ers umso stärker die Saison beenden, damit ein Abstieg verhindert werden kann.

Gegen die 5. platzierten Baskets Juniors TSG Westerstede muss also dringend ein Sieg her, doch einfach werden ihn die Gäste nicht hergeben.

Ziel muss es sein die beiden scoring Spezialisten #0 Jon’ll Larenz Fugett und #8 Beni Fungula aus dem Spiel zu nehmen. Doch dies ist leichter gesagt als getan. Fugett führt die Liga in Punkten pro Spiel an mit 24,8, dass mit einer gute Quote unterm Korb. Allerdings ist er außerhalb der 3er Linie inkonstant, an manchen Tagen schafft er sensationelle Werte über 40% und an manchen so niedrig wie 14%. Tagesabhängig könnte eine Zonenverteidigung, wie sie für die 49ers schon fast ein Markenzeichen ist, eine gute Strategie sein, um die starken Züge zum Korb zu unterbinden.

Die Gäste haben die 2. wenigsten Turnover der Liga, ein sehr sicheres Team mit dem Ball. Es wird also wenige Chancen geben einfache Körbe über Ballverluste zu generieren. Dennoch ist Westerstede kein gutes Rebounding Team, was Platz für genügend Offensiv Rebounds lässt, vor allem von Leo Hampl und Ben Faatz wird Coach Tomic hier viel erwarten. In der Defense sind sie dennoch keinesfalls unterlegen. In Sachen Steals spielen sie ganz vorne mit, vor allem ihre Stars Fungula und Fugett stehlen fast 2 Bälle pro Spiel aus den Händen der Gegner.

Ein konzentrierter Start ins Spiel wird alles ausmachen.

In den letzten beiden Partien verbauten sich die 49ers eine sonst gutes Spiel durch ein verschlafenes erstes Viertel voller Ballverluste und vergebenen Chancen. Gegen Westerstede dar dies nicht erneut passieren, dieses Spiel ist zu wichtig für den Klassenerhalt, um unfokussiert zu starten.

