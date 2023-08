Sicher ankommen – und das Land zahlt die Hälfte

Das Fifty-Fifty-Taxi Brandenburg ist mit einer App zurück und kann von allen 16- bis 25-Jährigen an Freitag- und Samstagabenden sowie vor Feiertagen genutzt werden.

Seit 1995 ist das Fifty-Fifty-Taxi ein fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit in Brandenburg. Das Prinzip ist einfach: Junge Erwachsene können mit dem Taxi sicher zur Party und zurück fahren. Das Land Brandenburg übernimmt die Hälfte des Fahrpreises. Und das sogar innerhalb der Region Berlin-Brandenburg, wenn Start oder Ziel der Fahrt in Brandenburg liegen. Ziel des Projektes ist es, die Zahl der Freizeitunfälle im Straßenverkehr von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 25 Jahren zu senken. Bisher gab es dafür ein Gutscheinsystem. Nun hat das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) das Fifty-Fifty-Taxi digitalisiert. Ab sofort können Fahrgäste und Taxifahrer das Fifty-Fifty-Taxi über eine App nutzen. Das MIL stellt in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 125.000 Euro zur Verfügung.

Verkehrsstaatsekretär Rainer Genilke: „Verkehrssicherheit ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserem Land. Hier haben wir in den letzten Jahren viel erreicht. Die Fifty-Fifty-Taxi App setzt unser bewährtes Element der Jugendarbeit neu und digitalisiert auf. Wir wollen, dass junge Menschen, die abends ausgehen, sicher hin und wieder zurückkommen. Wichtig war uns dabei auch, dass das neue digitale Angebot einfach genutzt werden kann – damit alle gut und sicher ans Ziel kommen.“

So funktioniert das Fifty-Fifty-Taxi per App:

Zunächst kann die von der Firma Apprime GmbH entwickelte App für iOS und Android kostenlos im jeweiligen Store heruntergeladen werden. Danach erfolgt eine kurze Registrierung. Sowohl Nutzerinnen und Nutzer als auch Taxiunternehmen können sich in der App registrieren. Taxiunternehmen müssen dabei ihre jeweilige Konzessionsnummer angeben. Das Fifty-Fifty-Taxi Brandenburg kann von allen 16- bis 25-Jährigen an Freitag- und Samstagabenden sowie vor gesetzlichen Feiertagen genutzt werden. Der Rest ist selbsterklärend: Nutzer geben ein, wann sie wohin fahren wollen und stellen die Fahrt in die App ein. Taxiunternehmen können die Fahrt dann annehmen.

Die Abrechnung erfolgt für die Taxiunternehmen direkt und unkompliziert in der App. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation: Die Taxiunternehmen haben es einfacher, die jungen Erwachsenen kommen einfach, sicher und zum halben Preis nach Hause und das Land Brandenburg wird verkehrssicherer.

Foto:Pixabay.com