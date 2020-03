Schlosspark Theater: Live-Stream für neues Stück

Seit Dienstag dieser Woche bringt das Schlosspark Theater allabendlich ein Stück Kultur in die Wohnzimmer: Per Live-Stream auf Facebook überträgt das Theater heute schon zum 4. Mal die aktuelle Komödie „Schmetterlinge sind frei“ mit Julia Biedermann, Johannes Hallervorden, Helen Barke und Fabian Stromberger und erreicht damit Zuschauer in der ganzen Welt.

Der große Erfolg und die durchweg positive Resonanz zu dieser Aktion hat nun dazu geführt, dass am 20. März um 20:00 Uhr auch der Fernsehsender RBB die Komödie live im Internet streamen wird. Als Highlight wird Dieter Hallervorden heute persönlich durch das Stück führen.

Text: Schlosspark Theater/ Foto: DER DEHMEL/Urbschat