Bundeskanzler Scholz startet Wahlkreis-Sommerreise in Kleinmachnow

Am 8. August beginnt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Sommerreise als SPD-Bundestagsabgeordneter. Zunächst sind Termine in den Gemeinden Stahnsdorf, Kleinmachnow, Wildau und Beeskow geplant. Für Scholz ist es der erste öffentliche Auftritt nach seinem Urlaub. Am Samstag, den 12. August, besucht Olaf Scholz den Wechselpunkt in Teltow der Veranstaltung „100 Meilen Berlin – Der Mauerweglauf“. Vor Ort wird er mit den Organisatoren und Läufern ins Gespräch kommen.

Foto:Pixabay.com