Stadt Teltow schließt Wegeausbau in den Buschwiesen ab

Die Teltower Buschwiesen sind ein Naherholungsgebiet direkt um die Ecke und halten für Foto- und Naturliebhaber einige Überraschungen bereit. Auf besseren Wegen sollen die Bürger nun noch besser die Natur genießen können.

In den vergangenen drei Jahren wurden in Teltow zwei Wegebauabschnitte des Hollandweges mit insgesamt 1300 Metern von den Garagenstandorten hinter den Wohnblöcken der Potsdamer Straße 91/93 und Ruhlsdorfer Straße bis zum Kreuzungsbereich Hollandweg/Buschweg fertiggestellt.

Ziel war es, die Teltower Buschwiesen für Spaziergänger, Radfahrer und Reiter sowie auch für die Landwirte und Pächter auszubauen und damit attraktiver zu gestalten. Alle vier Nutzergruppen unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer leicht. Der Ausbau sollte einerseits angemessen zum Landschaftsschutzgebiet geschehen und andererseits den Anforderungen der Nutzer entsprechen.

Einige benötigen eine glatte, befestigte Oberfläche zum Laufen und Radfahren, andere wiederum bevorzugen für ihre Pferde einen Boden, der elastisch, trittfest und frei von Grobmaterialien ist. „Mit dem Ausbau des ländlichen Weges als ,Spurweg´ haben wir einen Kompromiss für alle Nutzer gefunden“, erklärt nun Teltows Erste Beigeordnete Beate Rietz. Es sind zwei befestigte, jeweils einen Meter breite Spuren entstanden. Davon wurde eine Spur mit Betonsteinpflaster als Ökopflaster mit Lochstein ausgebaut; die andere Spur erhielt Vollstein, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Zwischen den beiden Spuren ist ein Reitweg von einem Meter Breite samt befestigtem Oberboden angelegt worden.

Ende März konnten die Bauarbeiten im dritten Abschnitt abgeschlossen werden: der Buschweg von der Ruhlsdorfer Straße im Bereich von „Pflanzen-Kölle“ in Richtung Westen mit seinen insgesamt 544 Metern. „Auch in den kommenden Jahren wird die Stadt Schritt für Schritt weitere Abschnitte in den Buschwiesen für die verschiedenen Nutzergruppen nachhaltig erschließen. Wir sehen dabei nicht nur den Wegebau, sondern auch das Umfeld“, unterstreicht Bauamtsleiter Lars Müller.

Zur Information über die Buschwiesen als Teil des Landschaftsschutzgebietes „Parforceheide“ wurden im November 2021 an ausgewählten Stellen Infotafeln zu Natur und Landschaft aufgestellt. Diese zeigen in Wort und Bild nicht nur Besonderheiten der wertvollen Flora und Fauna in den Buschwiesen wie die charakteristischen Birkenwäldchen und die ausgedehnten Wiesenflächen, sondern sie geben auch Hinweise zum Verhalten beim Führen der Hunde und zum Schutz des Gebiets. Regelmäßig werden auch botanische Führungen angeboten.

Gern wollen Spaziergänger auch verweilen oder sich ausruhen. Gegenwärtig werden in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Teltow Standorte für Bänke geprüft. PM

Bild: Stadt Teltow