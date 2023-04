Die Lunge ist eine Meisterin darin, mit Viren und Bakterien umzugehen. Das war schon immer so und hat sich auch mit dem Corona-Virus nicht geändert. Aber nicht zuletzt, weil das Organ in den letzten Jahren oftmals nur noch mit dem Virus in Verbindung gebracht wurde, fanden jetzt Lungen-Projekttage am Helios-Klinikum Emil von Behring statt. Dabei hat die Lungenklinik Heckeshorn unter Chefarzt Prof. Dr. Torsten Bauer gemeinsam mit der Pflegedirektion Helios-Auszubildende aus Berlin und Brandenburg sowie Grundschul- und Kita-Kinder eingeladen, um sie über die Fähigkeiten der Lunge zu informieren, über Krankheitsbilder aufklären zu lassen und letztlich das Organ auf diese Weise auch ein wenig zu rehabilitieren.

Unter dem Titel „Kleine Reise in die Lunge“ durchliefen an zwei Tagen rund 140 Helios-Auszubildende aus den Helios-Kliniken Berlin-Buch, Bad Saarow und Berlin-Zehlendorf einen Lernparcours aus sechs Stationen: Neben praxisnahen Darstellungen von Pneumologen an einem mannshohen Lungenmodell, das man auch betreten konnte, erfuhren die angehenden Pflegekräfte, Operationstechnischen sowie Anästhesietechnischen Assistenten und Krankenpflege-Assistenten mehr über Lungenfunktionstests und wie in der Endoskopie eine Bronchoskopie durchgeführt wird. Sie erhielten Einblicke in die radiologische Diagnostik und konnten im Selbsttest erleben, wie es sich anfühlt, beatmet zu werden. Zudem hatten sie die Gelegenheit, in der in der Gewebediagnostik eine echte (zuvor obduzierte) Lunge zu begutachten. Eingerahmt wurde dieser Lernparcours von Vorträgen von Prof. Dr. Torsten Bauer, Chefarzt der Lungenklinik Heckeshorn und Prof. Dr. Joachim Pfannschmidt, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie.

Barbara Putzolu, Pflegedirektorin am Helios-Klinikum Emil von Behring, fasst zusammen: „Das Feedback der Auszubildenden war super. Sie fanden es klasse, dass wir durch anschauliche praxisnahe Aktionen Theorie und Praxis miteinander verbunden haben. Dieses Lob zeigt uns, dass wir unseren Auszubildenden die Ausbildung noch besser näherbringen konnten. Solche Lehrmethoden haben Zukunft!“

Informationen auch für Grundschul- und Kindergartenkinder

An den übrigen drei Wochentagen erhielten Grundschul- und Kindergartenkinder eine ganz besondere Unterrichtsstunde um das Lungenmodell. Ärzte der Lungenklinik informierten kindgerecht über das Organ. In der Lungenfunktionsdiagnostik machten viele Lehrer und Erzieher zur Freude der Kinder einen Lungenfunktionstest, und am Stand der Krankenhaushygiene erfuhren die Kinder, wie wichtig Hygiene und Sauberkeit im Krankenhaus sind. Dabei konnten sie sich ihre Hände selbst mit Desinfektionsmittel einreiben und unter Schwarzlicht sehen, ob sie das gut gemacht haben.

Insgesamt lernten die Auszubildenden und die Kinder die Lunge mit vielen neuen und positiven Aspekten kennen und konnten so ihren eigenen Blick auf das Organ neu justieren – nach drei Jahren Pandemie eine willkommene Gelegenheit für die Pflege und die Generation, die unter der Pandemie besonders beeinträchtigt war. PM