Deutsches Rotes Kreuz eröffnet Logistikzentrum in Großbeeren

Der neue DRK-Standort in Großbeeren soll die Versorgung mit lebensrettenden Blutkonserven in der Region sichern und verbessern. Ein besonderes Plus: die gute Verkehrsanbindung.

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat gestern (28. März) in Großbeeren sein neues Logistikzentrum eingeweiht. Der neue Standort an der Hauptstraße sichert künftig als Lager, Fuhrpark und Notfall-Hub die Versorgung mit lebensrettenden Blutkonserven in der Region und ist gleichzeitig Standort des DRK-Blutspendemobils und der Teamfahrzeuge für die mobilen Blutspendermine. Das Team des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost bat am Eröffnungstag auch zur Blutspende im DRK-Blutspendemobil; Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel übergab das neue Logistikzentrum symbolisch mit einer Blutspende seiner Bestimmung.

Wolfgang Rüstig, Geschäftsführer DRK-Blutspendedienst Nord-Ost, erklärte bei der Einweihung: „Mit dem neuen DRK-Logistikzentrum wurde ein zentraler Standort geschaffen, der es durch seine gute infrastrukturelle Anbindung ermöglicht, effizienter zu arbeiten. Aus diesem neuen Standort wird der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost die Region Berlin-Brandenburg und Sachsen mit allen Artikeln für etwa 2.000 Blutspendeaktionen pro Jahr versorgen. Gleichzeitig konnten damit bessere Arbeitsbedingungen für rund 35 Mitarbeitende im Bereich Logistik und Fuhrpark geschaffen werden.“

Gute Anbindung, kurze Bauzeit

Den neuen DRK-Standort in Großbeeren zeichnen insbesondere eine sehr gute Infrastruktur, seine schnelle Autobahnanbindung und die Nähe zu den drei Institutsstandorten in Berlin, Potsdam und Cottbus aus. Er ersetzt den bisherigen Stützpunkt für Fuhrpark und Materialwirtschaft in Berlin-Wannsee in angemieteten Räumen und Flächen mit deutlich ungünstigerer Verkehrsanbindung.

Mit Baubeginn im Juni 2021 und der technischen Übergabe des neuen Gebäudekomplexes im Dezember 2022 konnte in kurzer Zeit mit Unterstützung vieler in der Region ansässiger Handwerksbetriebe ein Lager- und Betriebsgebäude errichtet werden, das unter anderem Platz für 742 Palettenstellplätze bietet. Zudem sind Garagen und Fahrzeugstellplätze für 5 Team-LKW, 11 Tourfahrzeuge für den Vertrieb, 5 Teamfahrzeuge für mobile Blutspendetermine, 1 DRK-Blutspendemobil und weitere Pkw aus dem Fahrzeugpool des Fuhrparks vorhanden. Eine großzügige Zufahrt ermöglicht Lieferanten unkomplizierte Lademöglichkeiten.

Im neuen Logistikzentrum werden alle für die mobilen Blutspendetermine benötigten Materialien sowie Lebensmittel für den Spenderimbiss gelagert und verwaltet. Außerdem dient das Logistikzentrum als Reservelager für den gesamten DRK-Blutspendedienst Nord-Ost für sogenannte kritische Materialien entsprechend dem Arzneimittelgesetz. Dort werden diese für einen lückenlosen Blutspendebetrieb notwendigen Utensilien wie etwa Blutbeutelsysteme, Verbandsmaterial und Teströhrchen gelagert.

Blutspendetermine lassen sich unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine oder 0800 11 949 11 vereinbaren. PM

Symbolbid: Pixabay.com