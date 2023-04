Teltow: Sanierung des Kreisverkehrs Ruhlsdorfer Straße

Einige Abschnitte des Kreisverkehrs in der Ruhlsdorfer Straße haben sichtlich gelitten – nun wird die Anlage zwischen Ruhlsdorfer Straße, Whitehoresestraße und Gonfrevillestraße saniert. Die Arbeiten starten am Montag (03. April) und sollen am 14. April abgeschlossen sein.

Der Kreisverkehr in Teltow im Zuge der Landesstraße L 794 (Ruhlsdorfer Straße) wird in der kommenden Woche instandgesetzt. Grund für die Bauarbeiten sind Bordschäden in seinem westlichenm Bereich.

Dazu wird der Verkehr ab Montag, 03. April, bis Donnerstag, 06. April, im Bereich des Kreisverkehrs für die Ruhlsdorfer Straße und die Whitehorse‑Straße per Ampelschaltung geregelt, sodass der Verkehr wechselseitig um den Kreisverkehr geführt wird. Die Gonfrevillestraße ist vom Kreisverkehr aus erreichbar. Von der Mahlower Straße wird sie dagegen als Sackgasse ausgeschildert.

In der Zeit von Dienstag, 11. April, bis Freitag, 14. April, wird der östliche Teil des Kreisverkehrs in zwei Bauabschnitten saniert. Der Verkehr wird hier ebenso über eine Ampel geregelt. Die Erreichbarkeit der Whitehorse‑Straße wird gewährleistet. Die Gonfrevillestraße ist in diesem Zeitraum ausschließlich über die Mahlower Straße erreichbar.

Im Zwischenzeitraum vom 07. bis 10. April wird die Verkehrsbeeinträchtigung aufgehoben. In Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Regiobus wird eine Ersatzhaltestelle in der Beethovenstraße für die Haltestelle der Geschwister Scholl‑Straße eingerichtet. „Der Landesbetrieb bittet um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit“, heißt es in einer Pressemitteilung des Lndkreises Potsdam-Mittelmark. PM

