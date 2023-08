Stahnsdorf: Richtfest für neue Feuerwache

Nur acht Monate nach der Grundsteinlegung für die neue Stahnsdorfer Feuerwache wurde am heutigen Mittwoch (02. August) das Richtfest gefeiert. Läuft alles nach Plan, öffnet das neue Quartier für die Brandschützer Mitte 2024 seine Pforten für Feuerwehrleute und Löschfahrzeuge.

Die Fertigstellung der neuen Stahnsdorfer Feuerwache in der Annastraße ist einen großen Schritt näher gerückt. „Nur für einen vermeintlichen Löwen mussten die Bauarbeiten kurz unterbrochen werden“, blickte Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers beim Richtfest für den Neubau zurück. Ansonsten habe man sich im benachbarten Rathaus tagtäglich vom emsigen Treiben auf der Baustelle überzeugen können. „Unser Ziel ist weiterhin, diese Feuerwache Mitte 2024 zu eröffnen“, erklärte Albers weiter.

Dem künftigen Gebälk wird symbolisch zu Leibe gerückt.

Erst im Februar 2021 hatten Stahnsdorfs Gemeindevertreter knapp für den Neubau gestimmt, schon im April desselben Jahres folgte der Bauantrag. Im Januar 2022 erteilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit der Baugenehmigung schließlich grünes Licht, und mit der Baufreigabe im Juli 2022 konnte es losgehen: Im September versenkte Albers symbolisch den ersten Spaten in den märkischen Sand, in dem sich seit November 2022 auch der Grundstein samt Zeitkapsel befindet.

Ab Mitte 2024 finden hier sieben Feuerwehrfahrzeuge Platz.

Bei unterschiedlichsten Wetterlagen hätten die Bauleute an der Errichtung des insgesamt 10,1 Mio. Euro teuren Neubaus gearbeitet, freute sich das Gemeindeoberhaupt. Den Großteil trägt die Kommune selbst, hinzu kommen Fördermittel in Höhe von 820.000 Euro durch das Land Brandenburg und weitere 100.000 Euro vom Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Ein Blick in die künftige Fahrzeughalle

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse der bisherigen Feuerwache war der Neubau überfällig, hatte die Gemeinde Stahnsdorf wiederholt argumentiert. Seit den 1990er-Jahren befindet sich das Quartier der Freiwilligen Feuerwehr am Dorfplatz; es genüge in keinster Weise mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Brand- und Katastrophenschutz, hieß es seitens der Gemeinde weiter. Durch den Neubau hoffe die Freiwillige Feuerwehr auch auf nachwuchs in ihren eigenen Reihen. „Der Neubau ist auch eine Einladung an unsere Jugend, Mitglied bei der Jugendfeuerwehr zu werden“, betonte Albers in seiner Ansprache vor Bauarbeitern, Vertretern der beteiligten Unternehmen, Feuerwehrleuten und Gästen.

Nur zum Richtfest ruht die Arbeit – und während der Jahd nach einem vermeintlichen Löwen.

Nach der Eröffnung der neuen Wache sollen hier sieben Feuerwehrautos Platz finden; ein Stellplatz soll auch für die Fahrzeugwäsche genutzt werden. Das Sozialgebäude ist voll unterkellert und bietet auf zwei Etagen Platz für mehrere Umkleiden, Sanitär- und Schulungsräume sowie Büros und Küche. ph

Bilder: Redaktion