Die Praxis für Gynäkologie im Teltower Gesundheitszentrum bietet in Kürze Corona-Schutzimpfungen ohne Termin an. Am Freitag, 03. September 2021 können Interessierte zwischen 14:00 und 18:00 Uhr einfach in der Praxis in der Potsdamer Straße 7/9, 14513 Teltow vorbeikommen und sich ihren Pieks abholen. Das Angebot gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren in Begleitung ihrer Eltern. Es wird darum gebeten, den Impfausweis mitzubringen. PM

Foto: Pixabay