Teltower Museumsmärz startet im Heimatmuseum Zehlendorf

An jedem Sonntag im März sind Interessierte herzlich eingeladen, in eine andere Welt und in eine andere Zeit einzutauchen. Am ersten März-Wochenende öffnen das Heimatmuseum Zehlendorf und der Checkpoint Bravo die Türen.

Wer Näheres über die Geschichte Zehlendorfs erfahren möchte, ist im Heimatmuseum genau richtig. Dort wird auch eine Sonderausstellung zum bekannten Programmkino Bali gezeigt, welches 45 Jahre von Helgard Gammert geführt wurde, bevor sie es im vergangenen Jahr an ihren Nachfolger abgab. Am ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Bravo erfahren Teilnehmende bei einer exklusiven Führung, wer z. B. lange Wartezeiten einplanen musste. Nach dem Abriss 1993 blieb nur der Kommandantenturm erhalten. Der Verein Checkpoint Bravo e.V. restaurierte die Turmruine von 2005 bis 2009 und baute diese zu einem Lernort aus.

Teltower Museumsmärz:

Wann: Sonntag, 2. März, 13:00 Uhr

Was: Besichtigung im Heimatmuseum Zehlendorf

Wo: Clayallee 355 / Historischer Winkel in 14169 Berlin

Wann: Sonntag, 2. März, 15:00 Uhr

Was: Führung im Checkpoint Bravo

Wo: Albert-Einstein-Ring 45a / Ecke Stahnsdorfer Damm in 14532 Kleinmachnow

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich über die Tourist Information der Stadt Teltow

Der Museumsmärz ist eine Kooperation der Tourist Information Teltow mit dem Heimatverein Zehlendorf e.V., dem Checkpoint Bravo e.V., dem Heimatverein Stadt Teltow 1990 e.V., dem Heimat- und Kulturverein Kleinmachnow e. V., dem Industriemuseum Region Teltow e.V. und der Gemeinde Großbeeren. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre all dies nicht möglich: Neben der Besucherbetreuung kümmern sich die Mitglieder der Vereine um die Erhaltung von historischen Exponaten in den Museen. Sie sammeln und bewahren Dokumente und Erinnerungen, um ein umfassendes Bild unserer Geschichte zu schaffen.

WEITERE TERMINE im Museumsmärz 2025:

9. März von 13:00 bis 17:00 UhrHeimatmuseum Teltow / Ausstellung „Historische Wasch- und Bügeltechnik“



9. März um 15:00 Uhr Industriemuseum Teltow



16. März um 15:00 Uhr Schleusnerbude Kleinmachnow



23. März um 15:00 Uhr Heimatverein Kleinmachnow: Kellergewölbe der Alten Hakeburg & Straßenbahn 96



30. März von 14:00 bis 18:00 Uhr Gedenkturm Großbeeren

Bild: Stadt Teltow