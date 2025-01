49ers suchen nach Befreiungsschlag 

Bundesliga ProB befinden sich die TKS 49ers in einer unangenehmen Situation. Mit einem Sieg auswärts bei den Itzehoe Eagles könnte der Abstand auf die Abstiegränge wieder vergrößert und die Hoffnung auf die Playoffs wiederhergestellt werden, aber mit einer Niederlage verschärft sich die Situation und die 49ers stecken mitten im Abstiegskampf. Empfangen werden sie am Samstag um 19:30 Uhr.

Die TKS 49ers stehen vor einer entscheidenden Partie. Am kommenden Wochenende trifft das Team aus Stahnsdorf auswärts auf die Itzehoe Eagles. Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge ist ein Sieg nicht nur dringend nötig, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren, sondern auch, um weiterhin von den Playoffs träumen zu können. Das Hinspiel gegen die Eagles konnte man denkbar knapp mit 99:97 für sich entscheiden, doch es war ein hart erkämpfter Sieg. Besonders Adam Paige und Anell Alexis sorgten mit 28 beziehungsweise 21 Punkten für große Probleme in der 49ers-Defensive. Auch Quadre Lollis und Erik Nyberg, die jeweils zweistellig punkteten, waren zentrale Faktoren im Spiel der Eagles. Diese Schlüsselspieler gilt es im Rückspiel besser unter Kontrolle zu haben, um die Chancen auf einen Auswärtssieg zu erhöhen. Die Itzehoe Eagles sind aktuell zwei Plätze hinter den 49ers und haben zuletzt Selbstbewusstsein getankt. Mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen, darunter ein bemerkenswerter Erfolg gegen die SBB Baskets Wolmirstedt, zeigten die Gastgeber, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Die Formkurve der Eagles zeigt nach oben, was die Aufgabe umso schwieriger macht. Für die 49ers steht viel auf dem Spiel. Um das Ziel zu erreichen, ist eine konzentrierte und geschlossene Teamleistung gefragt. Im Hinspiel war es Andrii Kozhemiakin, der mit 29 Punkten glänzte. Doch Einzelleistungen werden auswärts nicht ausschlaggebend sein. Nur als Mannschaft und mit Zusammenhalt wird sich das Team von Dorian Coppola durchsetzen können.

Das Aufeinandertreffen wird am Samstag, den 18. Januar, um 19:30 Uhr im Livestream auf Twitch.TV übertragen.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers