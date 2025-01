Ersatzneubau der Horstwegbrücke auf der Nutheschnellstraße beginnt

Der Abriss und Neubau der Brücke über den Horstweg im Zuge der Landesstraße L 40 / Nutheschnellstraße in Potsdam beginnt am 19. Februar, mit der Rodung von Buschwerk auf den südlich gelegenen Böschungen. Den Auftrag für das Vorhaben ging an die Umwelttechnik und Wasserbau GmbH Magdeburg.

Das Baufeld erstreckt sich auf einer Länge von 240 m und schließt beidseitig an Streckenbereiche an, die bereits erneuert wurden. Geplant ist auch, die Aufweitung des Mittelstreifens sowie eine Anpassung der Fahrzeugrückhaltesysteme auf einer Länge von 720 m. Die Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken, von denen nur noch eines erneuert werden muss. Dabei handelt es sich um „das Teilbauwerk stadtauswärts in Richtung Teltow“. Es wird abgerissen, neu gebaut und um einen Ausfahrstreifen erweitert. Die die innerhalb des Baufeldes befindlichen Bäume wurden bereits gefällt und Leitungen umverlegt.

Am Montag, 24. Februar wird damit begonnen, zwei Mittelstreifenüberfahrten zu errichten und die Fahrzeugrückhaltesysteme umzubauen. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen jeweils auf der rechten Fahrspur geführt. Vor der Witterung ist abhängig, wann diese Bauphase beendet werden kann. Sobald ein Termin feststeht, wird er mitgeteilt.

In dieser Bauphase ist die Auffahrt von der Friedrich-Engels-Straße noch möglich. Die Anschlussstellen Horstweg auf die L 40 bleiben geöffnet. Der Landesbetrieb wird regelmäßig über weitere Einschränkungen berichten. Die Gesamtfertigstellung ist zum Ende des Jahres 2025 geplant. Der Landesbetrieb bittet um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Foto: 621602_original_R_K_by_Sebastian-Göbel_pixelio.de_.jpg