14. Kleinmachnower Kunstwoche:

Auch in diesem Jahr hat der Brücke Kleinmachnow Kunstverein e. V. vier Künstlerinnen und Künstler zur Kunstwoche eingeladen, um sich von diesem Ort inspirieren und bei ihrem Arbeitsprozess über die Schulter schauen zu lassen.

Bis zum 13. September arbeiten die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler täglich von 11:00 bis 18:00 Uhr öffentlich am und im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200. Erstmals nimmt mit Anna Larina-Dzirma eine Künstlerin aus Kleinmachnows Partnerregion Świdnica/Polen teil. Weitere teilnehmende Künstler sind: Annett Lau (Grafik), Corn.elius Brändle (Grafik, Siebdruck), Hanneke van der Hoeven (Grafik, Zeichnung) und Tim Weigelt (Holzskulptur) Die Kunstwoche endet am 14. September mit einem Künstlerfest ab 20:00 Uhr in Kooperation mit dem KultRaum e.V. mit Boris Bell, Pier Paolo Bertoli, Falk Breitkreuz, Volker Holly Schlott und Lutz Wolf sowie der Dichterin Dominique Macri und dem Dichter Ken Yamamoto.

Foto: Brücke Kleinmachnow Kunstverein e. V.