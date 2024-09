Calisthenics-Anlage im Teltower Park eröffnet

Im Rahmen des Bürgerhaushalts 2024 wurde das von den Teltowerinnen und Teltowern auf Platz 5 gewählte Projekt „Calisthenics-Trainingspark im Teltower Park“ umgesetzt. Die Anlage wurde am 3. September von Bürgermeister Thomas Schmidt zusammen mit der projektverantwortlichen Sachbearbeiterin Nicole Reinhardt und der Bürgerbeteiligungsbeauftragten Diana Kögl offiziell eröffnet.

Mehr als 1.600 Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren haben sich im vergangenen Jahr mit jeweils drei Stimmen beteiligt und aus 58 Projektvorschlägen schließlich zehn Vorhaben favorisiert. Insgesamt konnten die Teilnehmenden über 100.000 Euro verfügen, die Einzelprojekte dürfen das Budget von 15.000 Euro jedoch nicht überschreiten.

Vom Anfänger bis zum Sportprofi, jeder ab 14 Jahren kann nun unter freiem Himmel seinen Oberkörper an der Brust-Schulterpresse trainieren, seine gesamte Muskulatur am Überzugtrainer aufbauen oder seine Oberarme mit Klimmzügen am Klettergerät stärken. Die modernen Sportgeräte sind hervorragend dazu geeignet, das individuelle Outdoor-Fitnessprogramm zu ergänzen. Somit hat die Stadt Teltow auf Wunsch der Bürgerschaft ein niedrigschwelliges und kostenfreies Angebot geschaffen, das zur Gesunderhaltung und zugleich zur Steigerung des Fitness-Levels beitragen kann. Interessierte hatten nach vorheriger Anmeldung die Möglichkeit, an einem „AfterWorkOut“ teilzunehmen und sich das richtige Training an den Geräten von einem erfahrenen Fitnesstrainer zeigen zu lassen, um anschließend selbst Übungen durchzuführen.

Calisthenics ist ein intensives körperliches Training in der Öffentlichkeit, bei dem grundsätzlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Zusatzgewichte, Geräte oder Maschinen wie bei einem klassischen Krafttraining im Fitnessstudio werden nicht benötigt.

Foto: Stadt Teltow