TKS-Kinosommer: Voting startet am 01. Mai

Am 08. Juli beginnt der Kinosommer in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Über das Programm können die Bürger vom 01. bis 31. Mai mitentscheiden: Zur Auswahl stehen zehn Filme aus 50 Jahren Filmgeschichte – dieses Mal aus dem Genre „Gaunerfilme“.

Für den Open-Air-Kinosommer in der Region TKS, der in diesem Jahr aus dem Genre der Gaunerkomödien schöpft, startet am Maifeiertag das Online-Voting.

„Unsere Erfahrung aus zehn Jahren Kinosommer zeigt, dass die Veranstaltungen besonders schön sind, wenn nach Herzenslust gelacht werden kann. Daher versuchen wir, immer wieder Komödien ins Programm einzubinden“, sagt das Organisationsteam.

Bis einschließlich 31. Mai 2023 ist die Abstimmung freigeschaltet. Erreichbar ist sie über die jeweiligen Internetauftritte der drei Kommunen. Zur Auswahl stehen zehn Filme aus den Jahren 1973 bis 2021. Darunter sind mehrfache Oscarpreisträger und Golden-Globe-Gewinner.

Die sechs erfolgreichsten Filme des Votings führen die Kommunen unter freiem Himmel ihren Gästen vor. Auftaktveranstaltung ist am 08. Juli 2023 in Teltow, Abschlussveranstaltung diesmal am 19. August 2023 in Kleinmachnow.

Vorstellungen in Teltow: 08. und 29. Juli, jeweils 22:00 Uhr

Vorstellungen in Kleinmachnow: 22. Juli, 22:00 Uhr / 19. August, 21:00 Uhr

Vorstellungen in Stahnsdorf: 15. Juli und 05. August, jeweils 22:00 Uhr

Die Veranstaltungen finden im Innenhof des Rathauses Kleinmachnow, auf dem Marktplatz Teltow und dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße in Stahnsdorf statt. Bei schlechtem Wetter – dazu gehört wegen der zu schützenden Leinwand auch stürmischer Wind – weichen Kleinmachnow und Teltow in ihren jeweiligen Rathaussaal aus. In Stahnsdorf würde die Vorstellung im Schlechtwetterfall abgesagt.

Unter Berücksichtigung der Tageslichtverhältnisse ist der Veranstaltungsbeginn an den ersten fünf Kinoabenden dieses Jahres jeweils um 22:00 Uhr. Beim Finale in Kleinmachnow am 19. August 2023 geht es aufgrund der früheren Dämmerung bereits um 21:00 Uhr los.

Die zehn Auswahlfilme für das Onlinevoting in alphabetischer Reihenfolge:

American Hustle (2013) (3 Golden Globes)

Aushilfsgangster (2011)

Coup (2021)

Abgang mit Stil (2017)

Der Clou (1973) (7 Oscars)

Eine Frau mit berauschenden Talenten (2020)

Der Spion von nebenan (2020)

Ocean’s Eight (2018)

Ocean’s Eleven (2002)

The Italian Job (2003)

Seit 2012 erfreuen sich Kinofans aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an den sechs jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel.

Der Eintritt ist wie üblich frei. Vor Ort gibt es ein sommerliches Speisen- und Getränkeangebot. Eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle, Decken und Liegestühle dürfen mitgebracht werden. Die Organisatoren bitten darum, auf die Mitnahme von Haustieren zu verzichten. PM/ph

Titelbild: Stadt Teltow/Dirk Pagels