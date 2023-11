Bürgerdialog: Friedlich zusammenleben – Was brauchen wir dafür?

Zum Auftakt der Ökumenischen Friedensdekade findet am 12. November um 18:00 Uhr in der Nagelkreuzkapelle am Turm der Garnisonkirche ein Bürgerdialog statt. Eingeladen sind Pröpstin Dr. Christina-Maria Bammel und Prof. Dr. Walid Hafezi, neuer Beigeordneter für Bildung, Kultur, Jugend und Sport der Stadt Potsdam. Thema ist der innere, soziale Frieden.

Kriege, Klimawandel, Energiekrise, Hungersnöte: Die Komplexität der globalen Probleme führt bei vielen Menschen zu Verunsicherung. Wie können wir diese Unsicherheit aushalten? Wie auf die Krisen reagieren? Welchen Beitrag kann die Kirche leisten? Diese und andere Fragen sollen diskutiert werden – ausgehend von den konkreten Sorgen und Nöten, Hoffnungen und Wünschen der Potsdamerinnen und Potsdamer. Dr. Jan Kingreen, Turmpfarrer der Garnisonkirche und als Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) Initiator der Veranstaltung: „Der Platz der Kirche in der Gesellschaft ist nicht der einer Moralagentur, sondern der eines Diskursortes. Und Kirche kann ein Ort der Vermittlung sein. Deshalb ist es mir wichtig, gerade in der Friedensdekade die Kirche zu einem Ort des Dialogs zu machen“.

Der Bürgerdialog schließt sich an einen Abendgottesdienst an, mit dem die landeskirchliche Veranstaltungsreihe zur Ökumenischen Friedensdekade eröffnet wird.

Foto: Stiftung Garnisonkirche Potsdam