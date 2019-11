Politisches Kabarett mit Frank Lüdecke

Könnten sich noch mehr Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagieren, wenn es bezahlt würde? Bedeutet Chancengleichheit, dass der Langsamste die Reisegeschwindigkeit aller bestimmt? Sind die staatlichen Schulen die AOK des Bildungswesens? Heißt es noch „Familie“? Oder bereits „Whatsapp-Gruppe“? Und was ist heute politischer? Wählen gehen? Oder Äpfel aus der Region kaufen? Mit seinem Programm „Über die Verhältnisse“ ist der Kleinmachnower am 6. und 7. Dezember jeweils um 20:00 Uhr im Rathaus zu Gast. Er redet über die Verhältnisse und wirft einen vergnüglichen Blick in die Seele zivilisationsgestresster Mitteleuropäer. Das Digitale, die Demokratie, Europa – all das kann Spuren von Pointen enthalten. Und jede Menge Hoffnung. Denn bei allen Schwierigkeiten sollten wir nicht vergessen: es ist doch für alle noch genug Schaum auf dem Cappuccino! Lüdeckes politisches Kabarett macht Anleihen bei der Philosophie, verwendet Musik und lehnt Originalität und Unabhängigkeit nicht von vornherein ab. Über die Verhältnisse ist hintersinniges Kabarett und trotzdem witzig und unterhaltsam. Nein, das muss kein Gegensatz sein.

Frank Lüdecke (Deutscher Kabarettpreis 2009, Bayerischer Kabarettpreis 2010, Deutscher Kleinkunstpreis 2011), viele Jahre Mitglied beim „Scheibenwischer“, gehört seit Jahren zur ersten Riege des deutschen Kabaretts. Er war Hauptautor für Dieter Hallervorden und Künstlerischer Leiter der „Distel“ in Berlin, er schreibt satirische Theaterstücke und Kolumnen. In seinen Programmen beweist er „bitterböse und unendlich charmant, dass man als politischer Kabarettist den Spagat zwischen intellektuellem Witz und Unterhaltung glänzend meistern kann“ (Internet-Kabarettpreis „Zeck“).

Der Eintritt beträgt ermäßigt im Vorverkauf 19 Euro. An der Abendkasse zahlen Besucher 21 Euro.

Die Karten für Veranstaltungen im Rathaus sind erhältlich als Onlinetickets unter www.kleinmachnow.de. Dienstags von 13 bis 18 Uhr im Kleinmachnower Rathaus im ersten Obergeschoss links neben dem Bürgerbüro oder in der Buchhandlung NATURA auf dem Rathausmarkt in Kleinmachnow. Eine Reservierung ist möglich per E-Mail an kultur@kleinmachnow.de oder telefonisch durch das Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Rufnummer 033203 877 1305. Reservierte Karten, die bis 14 Tage vor der Veranstaltung nicht abgeholt worden sind, gehen zurück in den freien Verkauf.

